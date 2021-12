Πολιτική

Μεταναστευτικό - Μηταράκης: Η Τουρκία να αποτρέψει την εγκληματική δράση διακινητών

Μήνυμα του Υπουργού Μετανάστευσης προς την Άγκυρα, στον απόηχο της πολύνεκρης τραγωδίας ανοικτά της Πάρου.

«Καθώς οι νέες απώλειες ανθρώπων στο Αιγαίο σοκάρουν, η Ελλάδα θα συνεχίσει να σώζει ζωές στη θάλασσα και να μάχεται κατά των λαθροδιακινητών, αλλά δεν είναι αρκετό», σημειώνει σε μήνυμά του στα social media ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, για το νέο ναυάγιο με πρόσφυγες και μετανάστες ανοικτά της Πάρου.

Ο κ. Μηταράκης επισημαίνει ότι «οφείλουμε όλοι να καταδικάσουμε» την εγκληματική δράση των λαθροδιακινητών και καλεί την Τουρκία «να πολλαπλασιάσει τις προσπάθειές της για την αποτροπή παράνομων αναχωρήσεων».

Βαρύς ο απολογισμός της τραγωδίας, που σημειώθηκε όταν αναποδογύρισε ιστιοφόρο που μετέφερε περίπου 80 ανθρώπους, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο τουλάχιστον 16 εξ αυτών (12 άνδρες, 3 γυναίκες και ένα βρέφος). Το Λιμενικό διέσωσε 63 επιβαίνοντες (61 άνδρες και δύο γυναίκες).

Πλακιωτάκης: Eγκληματική η δράση κυκλωμάτων από την Τουρκία

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, σε γραπτή του ανακοίνωση μετά το πολύνεκρο ναυάγιο με μετανάστες κοντά στην Πάρο, αναφέρει ότι τις τελευταίες ημέρες, «έχει ενταθεί η εγκληματική δράση κυκλωμάτων διακινητών, που αδιαφορούν για την ανθρώπινη ζωή, στοιβάζοντας δεκάδες ταλαιπωρημένους ανθρώπους, χωρίς σωσίβια, σε σκάφη που δεν πληρούν ούτε τις στοιχειώδεις προδιαγραφές ασφαλείας».

Όπως τονίζει ο κ. Πλακιωτάκης, «το Λιμενικό Σώμα, με τη συνδρομή της Πολεμικής Αεροπορίας, του Πολεμικού Ναυτικού, αλλά και ιδιωτών, έχει διασώσει τις τρεις τελευταίες ημέρες περισσότερους από 160 συνανθρώπους μας.

Εκφράζω τη βαθύτατη λύπη μου για την απώλεια όσων έχασαν τη ζωή τους, θύματα αδίστακτων δολοφόνων που αφήνονται να δρουν ανεξέλεγκτα στην Τουρκία».

Και καταλήγει στην ανακοίνωση του ο κ. Πλακιωτάκης, «Η Ελλάδα θα συνεχίσει να σώζει ζωές, που άλλοι θέτουν σε κίνδυνο στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Συνολικά το 2021, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 1.450 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και έχουν διασωθεί περισσότεροι από 29.000 άνθρωποι. Η καταδίκη των διακινητών, αλλά και όσων επιτρέπουν ή και διευκολύνουν τη δράση τους, είναι επιβεβλημένη και αυτονόητη και στην κατεύθυνση αυτή αναμένουμε την πρόσθετη κινητοποίηση και της διεθνούς κοινότητας».





