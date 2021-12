Πολιτική

Χαρδαλιάς: Ευχές από το ακριτικό Καστελλόριζο

Μήνυμα από την πυραυλάκατο “Γρηγορόπουλος” έστειλε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας.

«Από το υπερήφανο Καστελλόριζο και την πυραυλάκατο “Γρηγορόπουλος” του Πολεμικού μας Ναυτικού, μαζί με τα στελέχη μας, τους ακοίμητους φρουρούς του Αιγαίου μας, στέλνουμε τις πιο ζεστές ευχές μας. Καλά Χριστούγεννα! Με την Ελλάδα πάντα στην καρδιά μας», έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο twitter, ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέπτεται την 95η Ανώτερη Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής (ΑΔΤΕ) στη Ρόδο, το νησιωτικό σύμπλεγμα Καστελλόριζου, με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων.

