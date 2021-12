Κόσμος

Βασίλισσα Ελισάβετ: Το μήνυμά της για τα Χριστούγεννα μετά τον θάνατο του Πρίγκιπα Φίλιππου

Το μήνυμά της Βασίλισσας τα πρώτα Χριστούγεννα που περνά χωρίς τον αγαπημένο της σύζυγο.

Στο καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο μήνυμα μέσα από βίντεο, η βασίλισσα Ελισάβετ, απέτισε φόρο τιμής στον πρίγκιπα Φίλιππο, που επί 73 χρόνια ήταν ο αγαπημένος της σύζυγος.

Είναι τα πρώτα Χριστούγεννα που περνά χωρίς τον πρίγκιπα Φίλιππο ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Απρίλιο σε ηλικία 99 ετών.

Η 95χρονη βασίλισσα Ελισάβετ, είπε χαρακτηριστικά πως «τα Χριστούγεννα είναι μία περίοδος μεγάλης χαράς και καλής διάθεσης για τους περισσότερους, όμως μπορεί να είναι σκληρή για εκείνους που έχουν χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα. Φέτος ειδικά, μπορώ να καταλάβω το γιατί».

Το βίντεο που προβλήθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων ξεκίνησε με έναν λόγο της Βασίλισσας του 1997, από τη χρυσή επέτειό της με τον Δούκα του Εδιμβούργου.

Η Βασίλισσα στο μήνυμά της είπε πως μετά τον θάνατο του συζύγου της παίρνει μεγάλη ζεστασιά από τα αφιερώματα που κάνουν στον πρίγκιπα Φίλιππο.

«Η αίσθηση καθήκοντος που είχε, η περιέργειά του και η ικανότητά του να βλέπει θετικά κάθε κατάσταση, είναι όλα αναντικατάστατα. Αυτή η σπίθα ήταν τόσο λαμπερή στα μάτια του από την αρχή έως το τέλος» είπε ακόμη, από το κάστρο του Windsor.

