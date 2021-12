Κόσμος

Βρετανία: Ένοπλος μπήκε στο Κάστρο του Ουίνδσορ

Συνελήφθη ο εισβολέας στο κάστρο όπου περνά τις διακοπές της η βασίλισσα Ελισάβετ.

Η βρετανική Αστυνομία συνέλαβε έναν ένοπλο ο οποίος εισέβαλε σήμερα στο Κάστρο του Ουίνδσορ, όπου περνά τις διακοπές των Χριστουγέννων η βασίλισσα Ελισάβετ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο δράστης είναι ένας 19χρονος ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της καταπάτησης προστατευόμενης τοποθεσίας και της κατοχής επιθετικού όπλου.

Ο ύποπτος δεν κατάφερε να μπει σε κανένα κτήριο αφού η Ασφάλεια σήμανε συναγερμό μέσα σε ελάχιστα λεπτά από τη στιγμή που μπήκε στον χώρο.

Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας ενημερώθηκαν για το περιστατικό και δεν υπήρξε κανένας κίνδυνος για το ευρύτερο κοινό.

