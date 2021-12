Πολιτική

Αποκάλυψη ΑΝΤ1: Τα δρομολόγια των Τούρκων διακινητών στο Αιγαίο (βίντεο)

Χάρτης-ντοκουμέντο με τα δρομολόγια των δουλεμπόρων. Νέου τύπου υβριδική απειλή από την Τουρκία με εργαλειοποίηση του Μεταναστευτικού.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Είναι το τρίτο ναυάγιο με νεκρούς τις τελευταίες ημέρες και το τέταρτο μεγάλο περιστατικό με πλοίο, γεμάτο δεκάδες μετανάστες, που ξεκίνησε από τα τουρκικά παράλια με πιθανό προορισμό την Ιταλία. Όλα λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου στη δομή φιλοξενίας μεταναστών στη Λέσβο.

23 Δεκεμβρίου : Σκάφος με άγνωστο αριθμό μεταναστών βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Φολεγάνδρου με αποτέλεσμα 3 άτομα να πεθάνουν και 12 να διασωθούν.

: Σκάφος με άγνωστο αριθμό μεταναστών βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Φολεγάνδρου με αποτέλεσμα 3 άτομα να πεθάνουν και 12 να διασωθούν. 24 Δεκεμβρίου : Ιστιοφόρο προσάραξε κοντά στα Αντικύθηρα . Έχασαν τη ζωή τους 11 άτομα και απεγκλωβίστηκαν 90. Συνελήφθησαν 2 διακινητές.

Την ίδια ημέρα, δεύτερο ιστιοπλοϊκό προσάραξε στον Γερολιμένα, στο Γύθειο, με 92 μετανάστες. Οι Λιμενικοί συνέλαβαν 3 Τούρκους διακινητές.

: . Έχασαν τη ζωή τους 11 άτομα και απεγκλωβίστηκαν 90. Συνελήφθησαν 2 διακινητές. Την ίδια ημέρα, δεύτερο ιστιοπλοϊκό προσάραξε στον Γερολιμένα, στο Γύθειο, με 92 μετανάστες. Οι Λιμενικοί συνέλαβαν 3 Τούρκους διακινητές. 25 Δεκεμβρίου: Σημειώθηκε η τρίτη τραγωδία, στην Πάρο.

Τρεις είναι οι λόγοι για το οποίο συμβαίνει αυτό, υπογραμμίζει ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του ΑΝΤ1, Κωνσταντίνος Φίλης.

Η Τουρκία να… υπενθυμίσει στην Ευρώπη το Μεταναστευτικό

Το ψεύτικο αφήγημά της για την Ελλάδα

Δουλέμποροι ψάχνουν νέες διαδρομές αδιαφορώντας για την ανθρώπινη ζωή.

Τα τέσσερα σοβαρά συμβάντα δεν είναι τα μόνα. Από τα τουρκικά παράλια οι δουλέμποροι στέλνουν καραβιές μεταναστών προς την Ιταλία. Όπως το φορτηγό πλοίο με τις 382 ψυχές που ξεκίνησε από την Τουρκία και εξέπεμψε σήμα κινδύνου νότια της Κρήτης, στις 29 Οκτωβρίου.

Οι ιταλικές Αρχές υπολογίζουν ότι πάνω από 11.000 μετανάστες από την Τουρκία έχουν φθάσει στην χώρα τους.

Στον χάρτη, που αποκαλύπτει ο ΑΝΤ1, βλέπετε τα σημεία από τα τουρκικά παράλια με τα δρομολόγια, που οι δουλέμποροι στέλνουν τις καραβιές των μεταναστών. Σε όλα αυτά υπάρχει μία κοινή συνιστώσα. Το σημείο συνάντησης είναι νότια των Κυθήρων, απ’ όπου χαράζουν ρότα με τελικό προορισμό την Ιταλία.

Η ηγεσία του Λιμενικού έχει ενημερώσει για όλα αυτά τόσο την Κομισιόν και την Frontex όσο και την επιτροπή δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι προσλαμβάνουσες των ελληνικών Αρχών από πολλές πηγές πληροφόρησης, δείχνουν ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μία νέου τύπου υβριδική απειλή από την Τουρκία, με εργαλειοποίηση των μεταναστών, αδιαφορώντας για ανθρώπινες απώλειες.

