Πλακιωτάκης στον ΑΝΤ1: Κυκλώματα δολοφόνων δρουν στην Τουρκία

Όλα όσα είπε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μετά την τραγωδία στα ανοιχτά της Πάρου.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τη Μαρία Σαράφογλου, μετά την τραγωδία με τους νεκρούς μετανάστες στο Αιγαίο.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός, μέχρι στιγμής, στη γιγαντιαία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, έχουν διασωθεί 63 άνθρωποι και έχουν ανασυρθεί 16 σοροί. Πρόκειται για το 3ο τέτοιο περιστατικό σε τρεις μέρες.

Στη συνέχεια, μίλησε για εγκληματική ενέργεια από πλευράς διακινητών, καθώς στοιβάζουν ανθρώπινες ψυχές σε καράβια χωρίς σωσίβια για τα χρήματα.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: "Μιλάμε για κυκλώματα δολοφόνων που συνεχίζουν να δρουν στην Τουρκία» και ζήτησε την κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας."

Όπως τόνισε ο Γιάννης Πλακιωτάκης, υπάρχει σαφής εντολή για εγρήγορση και επαγρύπνηση σε κάθε σημείο των ελληνικών θαλασσών και τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος όσο και του Πολεμικού Ναυτικού, είναι έτοιμα σε κάθε περίπτωση να προστατεύσουν τα θαλάσσια σύνορα της χώρας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συμπλήρωσε ακόμη πως: «Δεν γνωρίζουμε αν είναι στρατηγική της Τουρκίας, παραμένουμε σε εγρήγορση»

Μέχρι στιγμής, όπως ανέφερε ο υπουργός, σε 1450 επιχειρήσεις έχουν σωθεί 29.000 άνθρωποι. Τα στελέχη μας δρουν με βάση το διεθνές δίκαιο και με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Επίσης, συγκεκριμένα, όσον αφορά το ναυάγιο της Πάρου, θα κινηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες σε συνεργασία με το υπουργείο μετανάστευσης και ασύλου.

