Life

Τόνια Σωτηροπούλου: Αγκαλιά με τη σκυλίτσα της μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ευχές της δημοφιλούς ηθοποιού για τις γιορτές.

Η Τόνια Σωτηροπούλου λατρεύει τα Χριστούγεννα αλλά κυρίως την σκυλίτσα της “Στέλλα”, η οποία είναι συνοδοιπόρος της παντού.

Η αγάπη της για τις τετράποδες ψυχές είναι γνωστή γι’ αυτό διάλεξε να ευχηθεί «Καλά Χριστούγεννα» με μία ιδιαίτερη φωτογραφία.

Πιο συγκεκριμένα, η ταλαντούχα ηθοποιός, που είναι αρκετά ενεργή στα social media, ανήρτησε μία φωτογραφία της μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο και στην αγκαλιά της έχει την γλυκιά σκυλίτσα της, την “Στέλλα”.

«Χρόνια πολλά με αγάπη και υγεία! Merry Christmas from our family to yours» έγραψε κάτω από την φωτογραφία η Τόνια Σωτηροπούλου, αφού η “Στέλλα” για την ίδια είναι κάτι παραπάνω από οικογένεια.

View this post on Instagram A post shared by toniasotiropoulou (@toniasotiropoulou)

Πηγή: fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πλακιωτάκης στον ΑΝΤ1: Κυκλώματα δολοφόνων δρουν στην Τουρκία

Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρό ηλικιωμένο ζευγάρι

Κιλκίς: Αστυνομικοί έσωσαν παιδάκι ανήμερα των γενεθλίων του