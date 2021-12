Κόσμος

Κονγκό: Επίθεση αυτοκτονίας σε εστιατόριο (βίντεο)

Βομβιστής πυροδότησε τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος, σκορπώντας τον θάνατο.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη βόμβας σε εστιατόριο στην πόλη Μπένι, στα ανατολικά της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

Ο εκπρόσωπος της Κυβέρνησης ανέφερε μέσω του Twitter ότι ένας βομβιστής αυτοκτονίας πυροδότησε τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος. «Μια βόμβα μόλις εξερράγη στο κέντρο της πόλης», είπε ο Ναρσίς Μουτέμπα Κασάλε μιλώντας σε έναν τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό. «Για λόγους ασφαλείας, ζητώ από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους», πρόσθεσε.

#RDC: Des morts et des blesses signales apres l'explosion d'une bombe artisanale a #Beni, province du Nord-Kivu, dans la soiree de ce 25 decembre. pic.twitter.com/mZWUIFnt29 — Fidele Kitsa (@fidele_kitsa) December 25, 2021

Ένας δημοσιογράφος του πρακτορείου Reuters είπε ότι άκουσε την έκρηξη γύρω στις 7 το απόγευμα (τοπική ώρα), αμέσως μετά την απογευματινή λειτουργία, κοντά στο κεντρικό δρόμο της πόλης. Ακολούθησε καταιγισμός πυρών.

Στις εικόνες που αναρτήθηκαν στα social media διακρίνονται τρία πτώματα και δεκάδες καρέκλες, σκορπισμένες στον δρόμο. Κάποιες είναι κατεστραμμένες ή λιωμένες.

#Beni : une bombe artisanale vient d'exploser ce samedi 25 decembre 2021 vers 19h (heure de Beni). Au premier bilan, il y aurait plusieurs personnes decedees et de blesses sans compter des degats materiels de cette explosion... pic.twitter.com/CTnGaiX1S9 — MEDIACONGO.NET (@mediacongo) December 25, 2021

