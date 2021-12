Αθλητικά

Κρούσμα κορονοϊού στον Ολυμπιακό - Η ανακοίνωση της ΚΑΕ

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε κρούσμα κορονοϊού λίγες ημέρες μετά το ντέρμπι στο ΟΑΚΑ.

Με τα κρούσματα του κορονοϊού στη χώρα μας ολοένα και να αυξάνονται, δεν θα μπορούσε να μην αποτυπωθεί αυτό και στις ομάδες.

Μετά την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για δύο εντοπισμένα κρούσματα στο μπασκετικό του τμήμα και ο Ολυμπιακός, επιβεβαίωσε πως υπάρχει κρούσμα covid-19 στην ομάδα.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ αναφέρε:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει πως μέλος της ομάδας βρέθηκε θετικό στον Covid 19. Το επιβεβαιωμένο κρούσμα έχει απομονωθεί και ακολουθεί τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Οι παίκτες, το προπονητικό επιτελείο και το σταφ υποβλήθηκαν σήμερα (25/12) σε νέα PCR».

