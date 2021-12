Πολιτική

Κώστας Καραμανλής-Νατάσα Παζαΐτη: Η φωτογραφία αγκαλιά μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Η τρυφερή ανάρτηση της Νατάσας Παζαΐτη στο Intagram

Το εορταστικό κλίμα των ημερών, έχει κάνει πολλούς celebrities αλλά και πολιτικούς να στέλνουν τις ευχές τους μέσα από τα social media.

Έτσι και η Νατάσα Παζαΐτη, μοιράστηκε μία τρυφερή φωτογραφία στο προσωπικό τηε προφίλ στο Instagram, στην οποία είναι αγκαλιά με τον σύζυγό της, Κώστα Καραμανλή, μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Έχοντας ένα πλατύ χαμόγελο και οι δυο τους εύχονται Καλά Χριστούγεννα στους ακολούθους τους.

