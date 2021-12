Life

“Η Φάρμα”: Η Αγγελική Ηλιάδη αγκαλιά με το “ξερολούκουμο” (βίντεο)

Φιλιά κάτω από την κουβέρτα για το ζευγάρι, στο τρέιλερ για το επεισόδιο της Δευτέρας.

Προχωράει, όπως φαίνεται, το ειδύλλιο ανάμεσα στην Αγγελική Ηλιάδη και τον Γρηγόρη Αναστασιάδη.

Στο τρέιλερ της “Φάρμας” για το επεισόδιο που θα προβληθεί τη Δευτέρα, το ζευγάρι εμφανίζεται αγκαλιασμένο κάτω από την κουβέρτα, να ανταλλάσσει φιλιά.

Υπενθυμίζεται ότι στο επεισόδιο της παραμονής των Χριστουγέννων, η Αγγελική Ηλιάδη εκμυστηρευόταν στη Σάσα Μπάστα, πως βλέπει τον Γρηγόρη σαν… ξερολούκουμο.

Αλλά και ο Γρηγόρης Αναστασιάδης, όταν ρωτήθηκε από τη Σάσα Μπάστα με ποια θα έβγαινε ραντεβού, απάντησε «με την Αγγελική Ηλιάδη».

