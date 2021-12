Κόσμος

Μιανμάρ: Δεκάδες νεκροί σε επίθεση εναντίον αυτοκινήτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα πτώματα βρέθηκαν απανθρακωμένα και η επίθεση αποδίδεται σε στρατιώτες της Χούντας που ανέλαβε με πραξικόπημα της διακυβέρνηση της χώρας.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Save the Children ανέφερε σήμερα ότι δύο μέλη της στη Μιανμάρ «αγνοούνται» αφού εντοπίστηκαν περισσότερα από 30 απανθρακωμένα πτώματα μέσα σε οχήματα, έπειτα από μια επίθεση, την Παρασκευή, που αποδίδεται στη χούντα.

«Επιβεβαιώσαμε ότι το ιδιωτικό αυτοκίνητό τους δέχτηκε επίθεση και πυρπολήθηκε» την Παρασκευή στην Πολιτεία Κάγια, στην ανατολική Μιανμάρ, σύμφωνα με τη βρετανική οργάνωση προάσπισης των δικαιωμάτων των παιδιών. Μια τοπική ομάδα παρατηρητών απέδωσε την επίθεση στον στρατό της χώρας.

Οι δύο εργαζόμενοι της οργάνωσης επέστρεφαν στο σπίτι τους έπειτα από μια ανθρωπιστική αποστολή στην περιοχή. Η Save the Children ματαίωσε πολλές αποστολές της με αφορμή τα γεγονότα αυτά.

Το Σάββατο αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες που δείχνουν δύο φορτηγά και ένα αυτοκίνητο, καμένα, σε έναν δρόμο του Χπρούσο. Μέσα στα οχήματα διακρίνονται πτώματα.

«Όταν πήγαμε για επαλήθευση στη ζώνη αυτή, σήμερα το πρωί, βρήκαμε απανθρακωμένα πτώματα στα δύο φορτηγά. Βρήκαμε 27 πτώματα», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένα στέλεχος των Δυνάμεων Λαϊκής Άμυνας, οργάνωσης που μάχεται τη χούντα. Η πηγή αυτή ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία της. Ένας άλλος μάρτυρας είπε ότι είδε «27 κρανία» αλλά υπήρχαν και άλλα πτώματα «τόσο απανθρακωμένα που δεν μπορούσαμε να τα μετρήσουμε».

Σύμφωνα με το παρατηρητήριο Myanmar Witness 35 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, κάηκαν και σκοτώθηκαν από στρατιώτες στις 24 Δεκεμβρίου στο καντόνι του Χπρούσο.

Ένας εκπρόσωπος της χούντας, ο Ζάου Μιν Τουν, παραδέχτηκε ότι την Παρασκευή ξέσπασαν ταραχές στο Χπρούσο όταν στρατιώτες προσπάθησαν να σταματήσουν επτά οχήματα που θεώρησαν «ύποπτα». Οι στρατιώτες σκότωσαν «έναν αριθμό» ατόμων, πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Η Μιανμάρ έχει βυθιστεί στο χάος μετά το πραξικόπημα του Φεβρουαρίου, με το οποίο τερματίστηκε η δεκαετής διαδικασία της μετάβασης στη δημοκρατία. Μέσα σε δέκα μήνες, σκοτώθηκαν περισσότεροι από 1.300 πολίτες, σύμφωνα με μια τοπική μη κυβερνητική οργάνωση, την Ένωση Αρωγής στους Πολιτικούς Κρατουμένους, η οποία καταγγέλλει τα βασανιστήρια και τις εξωδικαστικές εκτελέσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

NBA: Ο Αντετοκούνμπο γύρισε κι οδήγησε τους Μπακς σε επική ανατροπή

Καιρός: Συννεφιά και τοπικές βροχές την Κυριακή

Κώστας Καραμανλής-Νατάσα Παζαΐτη: Η φωτογραφία αγκαλιά μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο