Υγεία - Περιβάλλον

Δημόπουλος – Μετάλλαξη Όμικρον: Πότε θα τελειώσει η πανδημία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την επικράτηση της μετάλλαξης Όμικρον στην Ελλάδα και την αύξηση των κρουσμάτων η οποία αναμένεται.

Η μετάδοση της παραλλαγής Όμικρον είναι πολύ ταχύτερη, ωστόσο τα δεδομένα δείχνουν ότι η νόσηση είναι πιο ήπια στους πλήρως εμβολιασμένους, είπε ο γιατρός Αθανάσιος Δημόπουλος.

Πρόσφατα δεδομένα από τη Νότια Αφρική έδειξαν μια αποκλιμάκωση των κρουσμάτων, ενώ πρόσφατες μελέτες από το Χονγκ Κονγκ, έδειξαν ότι αυτό το στέλεχος έχει μεγαλύτερη τάση να εισέρχεται στα κύτταρα του ανώτερου αναπνευστικού και λιγότερη στα κύτταρα των πνευμόνων.

Όπως εξήγησε ο κ. Δημόπουλος αυτό σημαίνει ότι προκαλεί ό,τι και το κοινό κρυολόγημα και όχι τόσο πνευμονία. Επίσης, τα συμπτώματα που εκδηλώνονται από τη μόλυνση με την Όμικρον είναι σχεδόν ίδια με εκείνα του κοινού κρυολογήματος.

Ο γιατρός ανέφερε ότι τις επόμενες ημέρες θα δούμε αύξηση των κρουσμάτων. Οι νοσηλείες, όμως, δεν είναι ανάλογες με τον αριθμό των κρουσμάτων και έχουν μικρότερη διάρκεια, επομένως έχουμε να κάνουμε με έναν πιο ήπιο ιό.

Για το πότε θα έρθει το τέλος της πανδημίας ο κ. Δημόπουλος είπε, «Εάν επικρατήσει παγκοσμίως η Όμικρον και ανέβει η εμβολιαστική κάλυψη σε κράτη που τα ποσοστά είναι χαμηλά, σιγά σιγά η πανδημία θα σβήσει και θα περάσουμε σε μια ενδημική διαχειρίσιμη νόσο όπως είναι η γρίπη».

Τέλος, ανέφερε ότι τα αντιικά φάρμακα της Pfizer και της Merck έχουν μεγάλη αποτελεσματικότητα.

Πηγή: skai.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μιανμάρ: Δεκάδες νεκροί σε επίθεση εναντίον αυτοκινήτων

NBA: Ο Αντετοκούνμπο γύρισε κι οδήγησε τους Μπακς σε επική ανατροπή

Καιρός: Συννεφιά και τοπικές βροχές την Κυριακή