Πολιτική

Κορονοϊός – Κεραμέως; Τα σχολεία θα παραμείνουν ανοιχτά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το σχόλιο της Υπουργού Παιδείας για την ανάρτηση Μόσιαλου που προκάλεσε τις αντιδράσεις της Εκκλησίας.

«Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία συζήτηση για εξ αποστάσεως εκπαίδευση», ανέφερε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

Η κυρία Κεραμέως απέρριψε εκ νέου τα σενάρια περί κλεισίματος των σχολείων, τονίζοντας ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι όλα τα σχολεία να παραμείνουν ανοιχτά.

Ερωτηθείσα για την πρόσφατη ανάρτηση σκίτσου για τις μάσκες από τον καθηγητή Ηλία Μόσιαλο, η Υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι πρόκειται για ένα λυπηρό περιστατικό.

«Είναι μία εικόνα που προσβάλλει τους Χριστιανούς τις άγιες τούτες ημέρες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μιανμάρ: Δεκάδες νεκροί σε επίθεση εναντίον αυτοκινήτων

NBA: Ο Αντετοκούνμπο γύρισε κι οδήγησε τους Μπακς σε επική ανατροπή

Καιρός: Συννεφιά και τοπικές βροχές την Κυριακή