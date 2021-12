Κοινωνία

Φωτιά στο κέντρο της Αθήνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε ισόγειο χώρο επί της οδού Καλλέργη στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Πυρκαγιά σε ισόγειο χώρο κτιρίου, επί της οδού Καλλέργη στην Αθήνα. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 26, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Μιανμάρ: Δεκάδες νεκροί σε επίθεση εναντίον αυτοκινήτων

NBA: Ο Αντετοκούνμπο γύρισε κι οδήγησε τους Μπακς σε επική ανατροπή

Καιρός: Συννεφιά και τοπικές βροχές την Κυριακή