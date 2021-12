Οικονομία

Εκκρεμείς συντάξεις: “Πονοκέφαλος” οι νέες αυξημένες αιτήσεις

Τους δυο τελευταίους μήνες οι νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης ξεπέρασαν τις 20.000, ενώ τον Δεκέμβριο αναμένεται να είναι ακόμη περισσότερες.

Ξεπέρασαν τις 21.000 τον Νοέμβριο οι νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης, υπερβαίνοντας έτσι τις 190.000 από την αρχή του έτους. Πρόκειται για τον δεύτερο σερί μήνα, μετά τον Οκτώβριο (20.948 αιτήσεις), που οι νέες αιτήσεις κινήθηκαν πάνω από το «ψυχολογικό όριο» των 20.000. Με δεδομένο ότι τον Δεκέμβριο αναμένεται ακόμα υψηλότερος αριθμός αιτήσεων, στο υπουργείο Εργασίας ψάχνουν να βρουν τρόπο ώστε να περιορίσουν το στοκ των κύριων συντάξεων (122.528 τον Οκτώβριο).

Σημειώνεται πως η έκδοση νέων συντάξεων προκαλεί διπλή ζημιά στον ΕΦΚΑ, καθώς αφενός στερείται ασφαλιστικών εισφορών από τους ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται, αφετέρου αυξάνονται οι δαπάνες του για την καταβολή των συντάξιμων αποδοχών.

Σφιχτά χρονοδιαγράμματα

Μέσα σε αρνητικό κλίμα ανάμεσα στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και στους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ πρέπει να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα και οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί, ώστε έως το τέλος του α' εξαμήνου να έχουν εξανεμιστεί οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης. Πρώτο χρονικό όριο που έχει τεθεί είναι έως τον Φεβρουάριο της νέας χρονιάς να έχουν τακτοποιηθεί όλες οι εκκρεμότητες που υπάρχουν, με αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως το 2019.

Επόμενος μεγάλος στόχος είναι έως τον Ιούνιο του 2022 να έχουν διεκπεραιωθεί όλες οι ληξιπρόθεσμες αιτήσεις συνταξιοδότησης, δηλαδή όσες έχουν μείνει «στο ράφι» για χρονικό διάστημα άνω των τριών μηνών.

Έως τον Οκτώβριο αυτές οι αιτήσεις κύριων συντάξεων που μετατράπηκαν σε ληξιπρόθεσμες ήταν 92.180. Η συνολική δαπάνη για την αποπληρωμή τους υπερβαίνει τα 306 εκατ. ευρώ. Όμως, όσο θα προχωράει το νέο έτος θα προστίθενται καινούργιες, που θα εντάσσονται σε αυτό το «ειδικό στοκ» κύριων συντάξεων. Υπολογίζεται ότι μπορεί να διπλασιαστούν οι αιτήσεις που θα μετατραπούν σε ληξιπρόθεσμες εντός του επόμενου εξαμήνου. Για να συμβεί όμως κάτι τέτοιο και να απονεμηθούν συνολικά πάνω από 180.000 αιτήσεις κύριας σύνταξης κατά το α' μισό του 2022, θα πρέπει κάθε μήνα να μπορεί ο ΕΦΚΑ να ολοκληρώνει το λιγότερο 30.000 υποθέσεις.

Αυτός ήταν εξάλλου και ο στόχος που είχε θέσει ο κ. Χατζηδάκης, με την προσθήκη των δικηγόρων και των λογιστών, στη διαδικασία της απονομής των συντάξεων. Έπειτα από δύο κύκλους εξετάσεων, έχουν πιστοποιηθεί και μπορούν να αξιοποιηθούν γι' αυτή τη διαδικασία 333 επαγγελματίες από τον ιδιωτικό τομέα. Η επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης των συντάξεων και από τους εν ενεργεία εργαζόμενους του ΕΦΚΑ αποτελεί επίσης ζητούμενο.

Μόλις προ ημερών, ο υπουργός Εργασίας γνωστοποίησε ότι κατέστη φέτος εφικτό να απονεμηθούν περισσότερες από 200.000 συντάξεις, αριθμός που συνιστά ρεκόρ. Όμως, όπως δείχνουν τα στοιχεία, είναι τέτοια η υποβολή των νέων αιτήσεων, που ούτε αυτή η επιτυχία -που πιστώνεται στους εργαζόμενους του φορέα- είναι αρκετή για να περιοριστεί δραστικά το πρόβλημα.

