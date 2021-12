Κοινωνία

Λουτράκι: Άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

"Θρίλερ" στο Λουτράκι. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για τον θάνατο του άνδρα. Ποιος εντόπισε τη σορό.

Νεκρός βρέθηκε μέσα στο σπίτι του ένας άνδρας στο Σχίνο Λουτρακίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγγενείς του προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του εδώ και λίγες μέρες αλλά μάταια.

Ο άνδρας την τελευταία διετία κατοικούσε μόνιμα στο Σχίνο Λουτρακίου, ενώ είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.

Αφού οι προσπάθειες των συγγενών του απέβησαν άκαρπες, ειδοποίησαν την Αστυνομία, η οποία μετέβη στην οικία του και τον εντόπισε νεκρό.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Κορίνθου .

Φως στα αίτια του θανάτου του θα ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή.

Πηγή: loutrakiblog.gr