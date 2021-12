Πολιτική

Σακελλαροπούλου για Παπούλια: Τίμησε με το ήθος του τον θεσμό του ΠτΔ

Το μήνυμα της Πρόεδρου της Δημοκρατίας για τον θάνατο του Κάρολου Παπούλια.

Με δήλωσή της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου εξέφρασε τα θερμά της συλλυπητήρια για την απώλεια του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια υπογραμμίζοντας ότι «Τίμησε με το ήθος του και τη συμπεριφορά του τον ανώτατο πολιτειακό θεσμό, προασπίζοντας με σθένος την κοινωνική συνοχή και την εθνική ενότητα».

Ειδικότερα στη δήλωσή της η Πρόεδρος αναφέρει, «Με συγκίνηση και θλίψη απευθύνουμε τον ύστατο χαιρετισμό στον Κάρολο Παπούλια, τον ευπατρίδη Ηπειρώτη και πολιτικό.

Η συμμετοχή του στην Εθνική Αντίσταση και στον αντιδικτατορικό αγώνα καθόρισαν τον βηματισμό του, αντικατοπτρίζοντας τη διαρκή προσήλωσή του στα ιδανικά της ελευθερίας και της δικαιοσύνης που υπερασπίστηκε με συνέπεια σε όλη τη διαδρομή του.

Βαθύς γνώστης της διεθνούς πολιτικής, συνέβαλε κατά τη θητεία του στο Υπουργείο Εξωτερικών ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει ειδικό βάρος και να εδραιώσει τον ρόλο της ως παράγοντας σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή μας.

Διετέλεσε Πρόεδρος της Δημοκρατίας για δύο συνεχόμενες θητείες και τίμησε με το ήθος του και τη συμπεριφορά του τον ανώτατο πολιτειακό θεσμό, προασπίζοντας με σθένος την κοινωνική συνοχή και την εθνική ενότητα. Για την απώλειά του, εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του».





