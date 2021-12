Αθλητικά

Μπενζεμά: Μαγική χρονιά το 2021, ξεπέρασε Μέσι και Ρονάλντο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο διεθνής Γάλλος επιθετικός είχε μια καταπληκτική και άκρως παραγωγική χρονιά, με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Λίγες ημέρες απομένουν πριν... φύγει το 2021 και με εξαίρεση την Premier League, το βελγικό και το τουρκικό πρωτάθλημα, η «γηραιά ήπειρος» είναι ποδοσφαιρικά... ανενεργή.

Στην Ισπανία, ο Καρίμ Μπενζεμά αποχαιρέτησε την χρονιά με ένα δοκάρι στο «Σαν Μαμές» απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο και στην νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1, αποτέλεσμα που κράτησε τους «μερένχες» στην κορυφή της La Liga και με διαφορά από τους διώκτες τους.

Ο διεθνής Γάλλος επιθετικός (σ.σ. 94 συμμετοχές, 36 γκολ με τους «πετεινούς»), ξεχώρισε το 2021, αρχικά με την επιστροφή του στους «τρικολόρ» για το EURO 2020 και φυσικά με τις επιδόσεις του, φορώντας την φανέλα των Μαδριλένων.

Κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022, ο Μπενζεμά, σημείωσε 47 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, ξεπερνώντας σε παραγωγικότητα τα 34 τέρματα του Λιονέλ Μέσι (σ.σ. με Μπαρτσελόνα, Παρί Σεν Ζερμέν και εθνικής Αργεντινής) και τα 32 του Κριστιάνο Ρονάλντο (σ.σ. με Γιουβέντους και Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ), εκ των οποίων 14 με την εθνική Πορτογαλίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Κάρολος Παπούλιας

Μετάλλαξη Όμικρον – Τζανάκης: Πάμε για 20.000 κρούσματα στα μέσα Ιανουαρίου

Κώστας Καραμανλής-Νατάσα Παζαΐτη: Η φωτογραφία αγκαλιά μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο