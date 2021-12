Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Σέρρες: Πατέρας και κόρη πέθαναν με λίγες ώρες διαφορά

Συγκλονίζει η νέα οικογενειακή τραγωδία στις Σέρρες.

Δεν έχει τέλος το δράμα που βιώνουν οικογένειες στις Σέρρες. Μετά τον πατέρα και γιο, άλλη μια οικογένεια ξεκληρίζεται από κορονοϊό. Αυτή τη φορά, πέθαναν με διαφορά μόλις 24 ωρών ένας πατέρας και η κόρη του, ενώ η μητέρα δίνει μάχη στο νοσοκομείο.

Είναι η δεύτερη οικογενειακή τραγωδία που αποκαλύπτεται στις Σέρρες τις τελευταίες μέρες. Χθες, ανήμερα Χριστουγέννων, έγινε γνωστό ότι ένας πατέρας και ο 28χρονος γιος έφυγαν από τη ζωή με διαφορά ενός μήνα. Τώρα, γίνεται γνωστός ο θάνατος ενός πατέρα και της κόρης του μέσα σε 24 ώρες. Όλοι τους, ήταν ανεμβολίαστοι.

Η νέα οικογενειακή τραγωδία που σοκάρει τις Σέρρες έχει να κάνει με κατοίκους στο χωριό Μύρκινο, του δήμου Νέας Ζίχνης. Σύμφωνα με την ΕΡΤ Σερρών, έφυγαν μέσα σε ένα 24ωρο από τη ζωή 74χρονος πατέρας και η 48χρονη κόρη του που ήταν ανεμβολίαστοι και νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα και η μητέρα δίνει μάχη με τον κορονοϊό στο νοσοκομείο.

Δεν είναι γνωστό γιατί πατέρας και κόρη δεν είχαν εμβολιαστεί.

Η οικογένεια ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στο χωριό και κανένας δεν μπορεί να το πιστέψει πως σε ένα 24ωρο έφυγαν πατέρας και κόρη από τον κορονοϊό.

Το χωριό έχει βυθιστεί στο πένθος κι όλοι μιλάνε για το κακό που βρήκε την περιοχή αφού σε κοντινή απόσταση βρίσκεται ο Μαυρόλοφος όπου εκεί είχε ξετυλιχθεί ακόμα ένα δράμα με το θάνατο ενός 61χρονου και του 28χρονου γιου, επίσης από τον κορονοϊό.

Πηγή: ΕΡΤ Σερρών

