Αθλητικά

ΑΕΚ: Νέα κρούσματα κορονοϊού, στον αέρα το ματς με το Περιστέρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αίτημα αναβολής του ΑΕΚ – Περιστέρι για το Κύπελλο Ελλάδας στο μπάσκετ.

Αλλα δύο κρούσματα κορονοϊού εντοπίσθηκαν στην ανδρική ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ, με αποτέλεσμα η διεξαγωγή της σημερινής αναμέτρησης με το Περιστέρι για το κύπελλο μπάσκετ, να είναι αμφίβολη.

Παρακάτω αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΑΕΚ ΒC ενημερώνει, ότι προσώρας έχει επτά (7) διαθέσιμους αθλητές και δύο (2) εμπύρετους.

Με πιθανή δε, τη διασπορά του ιού στην ομάδα μας και με γνώμονα την προστασία των αθλητών και των μελών του αγωνιστικού Τμήματος, η πρωινή προπόνηση ματαιώθηκε.

Επίσης, βάσει των άνωθεν, αλλά και του παλαιότερου κρούσματος, και προ του κινδύνου ευρύτερης διασποράς, αλλά και με αίσθημα ευθύνης προς την προσεχή αντίπαλό μας, ομάδα του Περιστερίου, η ΑΕΚ ΒC υπέβαλε σήμερα (26/12) προς την ΕΟΚ αίτημα αναβολής της αποψινής αναμέτρησης του Κυπέλλου Ελλάδος.

Πρόδηλο είναι, ότι εκτός της πρωτίστης ανάγκης για προστασία της υγείας όλων των εμπλεκομένων, αποτελεί βασική προτεραιότητα και η διαφύλαξη του κύρους της διοργάνωσης, το οποίο τίθεται «εν αμφιβόλω» υπό τις παρούσες υγειονομικές συνθήκες, αν και εφόσον διεξαχθεί κανονικά η αναμέτρηση».

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Κάρολος Παπούλιας

Μετάλλαξη Όμικρον – Τζανάκης: Πάμε για 20.000 κρούσματα στα μέσα Ιανουαρίου

Κώστας Καραμανλής-Νατάσα Παζαΐτη: Η φωτογραφία αγκαλιά μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο