Πολιτική

Τσίπρας για Παπούλια: Θα τον θυμόμαστε με σεβασμό και συγκίνηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Τίμησε τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας με το ήθος, τον ανθρωπισμό, την προσήλωση στο διάλογο και τους θεσμούς», αναφέρει μεταξύ άλλων στο μήνυμα του ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Στο μήνυμά του για τον θάνατο του Κάρολου Παπούλια, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας αναφέρει: «Βαθιά δημοκρατικός, άνθρωπος του μέτρου, αλλά και της πράξης, ο Κάρολος Παπούλιας αφήνει βαθύ αποτύπωμα στην πολιτική ζωή του τόπου.

Η αφοσίωσή του στην πατρίδα, το λαό, την ελευθερία και τη δημοκρατία, καθορίζει τη ζωή του, από τα μαθητικά χρόνια της Εθνικής Αντίστασης και τον αγώνα κατά της Χούντας, μέχρι την ανάδειξή του στο ύπατο θεσμικό αξίωμα της χώρας.

Τίμησε τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας με το ήθος, τον ανθρωπισμό, την προσήλωση στο διάλογο και τους θεσμούς, και το σεμνό ενωτικό του παράδειγμα.

Θα τον θυμόμαστε με σεβασμό και συγκίνηση ως τον πολιτικό και τον Πρόεδρο που ταύτισε το εθνικό με το αληθινό».

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Κάρολος Παπούλιας

Μετάλλαξη Όμικρον – Τζανάκης: Πάμε για 20.000 κρούσματα στα μέσα Ιανουαρίου

Κώστας Καραμανλής-Νατάσα Παζαΐτη: Η φωτογραφία αγκαλιά μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο