ΑΕΚ - Περιστέρι: Κανονικά το παιχνίδι

Κανονικά το ΑΕΚ – Περιστέρι για το Κύπελλο Ελλάδας στο μπάσκετ. Η ανάρτηση της "κιτρινόμαυρης" ΚΑΕ μετά την απόφαση.της ΕΟΚ.

Αλλα δύο κρούσματα κορονοϊού εντοπίσθηκαν στην ανδική ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ, με αποτέλεσμα η διεξαγωγή της σημερινής αναμέτρησης με το Περιστέρι για το κύπελλο μπάσκετ, να είναι αμφίβολη.

Όλη η ομάδα είναι υπό παρακολούθηση βάσει του πρωτοκόλλου, ενώ ματαιώθηκε η πρωινή προπόνηση. Υπενθυμίζεται πως η ΑΕΚ δεν υπολογίζει στον Δημήτρη Μαυροειδή, ο οποίος διεγνώσθη «θετικός» την περασμένη εβδομάδα.

Κατόπιν αυτού, η ΑΕΚ ζήτησε από την ομοσπονδία την αναβολή του νοκ άουτ προημιτελικού Κυπέλλου με το Περιστέρι (26/12, 20:00).

Ωστόσο, με βάση την κείμενη νομοθεσία, η αναμέτρηση θα διεξαχθεί, αφού σύμφωνα με τους κανονισμούς, αναβολή αγώνα, προβλέπεται σε περίπτωση που μία ομάδα έχει τουλάχιστον τέσσερα κρούσματα κορονοϊού. Και μέχρι στιγμής,, η ΑΕΚ έχει δύο που αφορούν σε παίκτες (σ.σ. ο ένας είναι ο Μαυροειδής και ο άλλος που δεν έχει γνωστοποιηθεί).

Η ανάρτηση της ΑΕΚ μετά την απόφαση της ΕΟΚ

Με μία ανάρτηση της στον επίσημο λογαριασμό της στο twitter, η ΚΑΕ ΑΕΚ έγραψε με δεικτικό τρόπο: “Κι όμως… Με απόφαση της ΕΟΚ θα διεξαχθεί κανονικά η αποψινή αναμέτρηση με Περιστέρι…”.

