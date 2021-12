Κόσμος

Αφγανιστάν: “Πλαφόν” χιλιομέτρων για να ταξιδεύουν μόνες τους οι γυναίκες

Οι Ταλιμπάν αποκλείουν ασυνόδευτες γυναίκες σε ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν σήμερα ότι οι γυναίκες που θέλουν να ταξιδέψουν σε μεγάλες αποστάσεις πρέπει να συνοδεύονται από άνδρα συγγενή τους, σε μια ακόμα ένδειξη ότι το καθεστώς σκληραίνει τη στάση του παρά τις αρχικές υποσχέσεις.

Η οδηγία, που δημοσιεύθηκε από το υπουργείο για την Προώθηση της Αρετής και την Πρόληψη της Διαφθοράς και που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλεί επίσης τους οδηγούς να δέχονται γυναίκες στο όχημά τους μόνο εάν φορούν την ισλαμική μαντίλα.

«Οι γυναίκες που ταξιδεύουν σε απόσταση μεγαλύτερη των 45 μιλίων (72 χλμ) δεν μπορούν να κάνουν τη διαδρομή εάν δεν συνοδεύονται από μέλος της άμεσης οικογένειάς τους», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος του υπουργείου Σαντίκ Ακίφ Μουχατζίρ, διευκρινίζοντας ότι το πρόσωπο αυτό πρέπει να είναι άνδρας.

Η οδηγία αυτή έρχεται μερικές εβδομάδες αφού το υπουργείο ζήτησε από τους τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας να μη μεταδίδουν σειρές στις οποίες παίζουν γυναίκες και να διασφαλίζουν ότι οι γυναίκες δημοσιογράφοι φορούν την «ισλαμική μαντίλα» όταν εμφανίζονται στην οθόνη.

Οι Ταλιμπάν δεν διευκρινίζουν τι εννοούν με τον όρο «ισλαμική μαντίλα», εάν πρόκειται για ένα απλό μαντήλι που ήδη φορά η πλειονότητα των γυναικών στο Αφγανιστάν ή για κάτι μεγαλύτερο που καλύπτει μεγαλύτερο μέρος του προσώπου.

Από τότε που ανήλθαν στην εξουσία τον Αύγουστο, οι Ταλιμπάν έχουν επιβάλει διάφορους περιορισμούς στις γυναίκες και τα κορίτσια, παρά τις αρχικές δεσμεύσεις ότι το καθεστώς τους θα είναι λιγότερο αυστηρό απ’ όσο ήταν κατά την πρώτη τους διακυβέρνηση (1996-2001).

Σε πολλές επαρχίες, οι τοπικές αρχές δέχθηκαν να επαναλειτουργήσουν τα σχολεία για τα κορίτσια, αν και σε διάφορες περιοχές της χώρας πολλά κορίτσια δεν μπορούν ακόμα να επιστρέψουν στα θρανία.

Οι ακτιβιστές ελπίζουν ότι οι προσπάθειες των Ταλιμπάν να αναγνωριστούν από τη διεθνή κοινότητα και να λάβουν εκ νέου τη βοήθεια που είναι απαραίτητη για τη χώρα -από τις φτωχότερες παγκοσμίως- θα τους αναγκάσει να προχωρήσουν σε παραχωρήσεις.

Κατά την πρώτη τους διακυβέρνηση, οι Ταλιμπάν είχαν υποχρεώσει τις γυναίκες να φορούν μπούρκα. Δεν μπορούσαν να βγουν από το σπίτι τους χωρίς να συνοδεύονται από κάποιον άνδρα και δεν είχαν το δικαίωμα να εργαστούν ή να μορφωθούν.

