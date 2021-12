Αθλητικά

Ολυμπιακός: Χωρίς Σλούκα στον αγώνα με τον Ιωνικό

Εκτός από τον Σλούκα, εκτός θα μείνουν και οι Γουόκαπ κι Έισι στον σγώνα κυπέλλου κόντρα στον Ιωνικό

Με απώλειες για τους ερυθρολευκους θα πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση με τον Ιωνικό για το Κύπελλο Ελλάδας.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ιωνικό στις 26/12 στις 17:00 για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας και ο κόουτς, Γιώργος Μπαρτζώκας θα πρέπει να μην υπολογίζει στο ρόστερ του, τους Κώστα Σλούκα, Τόμας Γουόκαπ και Κουίνσι Έισι.

Ο Έλληνας γκαρντ έκανε την τρίτη δόση του εμβολίου για τον κορονοϊό την Παρασκευή και ταλαιπωρείται από μυαλγία και αρθραλγία. Ο Αμερικανός γκαρντ ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα υγείας που τον θέτει εκτός και ο Κουίνσι Έισι, πέρασε οξεία αμυγδαλίτιδα τις προηγούμενες ημέρες και έχει εξασθενίσει ο οργανισμός του.

