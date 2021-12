Υγεία - Περιβάλλον

Μονοκλωνικά αντισώματα: Διεύρυνση κριτηρίων χορήγησής τους σε ασθενείς

Διευκρινίσεις σχετικά έδωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα.

Στο πλαίσιο της συνεχούς επιδημιολογικής επιτήρησης και αξιολόγησης των στοιχείων, υπό την σκιά της επικράτησης της παραλλαγής Όμικρον και με την αγωνία μιας νέας σημαντικής επιδείνωσης της πανδημίας, συνεδριάζει αύριο η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων του υπουργείου.

Θα εξετάσει τα επιδημιολογικά στοιχεία, θα αξιολογήσει τα μέτρα που ελήφθησαν για την μείωση της διασποράς του ιού και θα προτείνει επιπλέον εάν κρίνει ότι χρειάζεται.

Διεύρυνση κριτηρίων χορήγησης μονοκλωνικών αντισωμάτων

Διευκρινίσεις για την διεύρυνση των κριτηρίων χορήγησης των μονοκλωνικών αντισωμάτων που αποφάσισε η επιτροπή των ειδικών με στόχο να τα λάβουν όσο περισσότεροι ασθενείς γίνεται, έδωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα.

Όπως αναφέρει χορηγούνται τόσο σε νοσηλευόμενους όσο και μη νοσηλευόμενους ασθενείς με ήπια-μέτρια νόσο. «Για τους συναδέλφους μου γιατρούς που θέλουν να συνταγογραφήσουν μονοκλωνικά αντισώματα για ασθενείς με covid-19: Τα κριτήρια έχουν διευρυνθεί από την επιτροπή και χορηγούνται τόσο σε νοσηλευόμενους όσο και μη νοσηλευόμενους ασθενείς με ήπια-μέτρια νόσο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συνταγογράφηση είναι να υπάρχει αναρτημένο το μοριακό τεστ στο μητρώο covid» σημειώνει η κ. Γκάγκα.

Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση για τη χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων σε ασθενείς με COVID-19 υποβάλλεται από κάθε γιατρό, ανεξαρτήτως ειδικότητας, ιδιώτη ή του ΕΣΥ, μέσα από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από επιτροπή μέσα σε διάστημα λίγων ωρών και σε περίπτωση έγκρισης οι ασθενείς ενημερώνονται από το νοσοκομείο υποδοχής και προσέρχονται σε προκαθορισμένο ραντεβού.

