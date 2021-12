Κόσμος

Κορονοϊός: Χιλιάδες πτήσεις ματαιώθηκαν το σαββατοκύριακο των Χριστουγέννων

Μεγάλο πλήγμα και για τις αεροπορικές εταιρείες η εξάπλωση της πανδημίας τόσο σε Ευρώπη όσο και σε Αμερική.

Περισσότερες από 7.000 πτήσεις ματαιώθηκαν από τις αεροπορικές εταιρείες σε ολόκληρο τον κόσμο το σαββατοκύριακο των Χριστουγέννων, καθώς η παραλλαγή Ομικρον συνεχίζει την εξάπλωσή της διαταράσσοντας τις μετακινήσεις κατά την περίοδο των γιορτών, καθηλώνοντας πιλότους και πληρώματα σε καραντίνα.

Η Ευρώπη είναι αυτήν την στιγμή η περιοχή με τα περισσότερα κρούσματα στον κόσμο, με 3.022.868 κρούσματα τις τελευταίες ημέρες, δηλαδή το 57% του παγκόσμιου συνόλου των περιστατικών, καθώς και με τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων. Ακολουθεί η ζώνη που περιλαμβάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά με 1.421.516 κρούσματα.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της ιστοσελίδας Flightaware, 2.150 πτήσεις ματαιώθηκαν σήμερα και 5.798 καθυστέρησαν.

Οι 656 από τις πτήσεις από τις ματαιωμένες πτήσεις αφορούν διεθνείς πτήσεις από και προς τις ΗΠΑ ή εσωτερικές εντός των Ηνωμένων Πολιτειών πτήσεις.

Χθες, ανήμερα των Χριστουγέννων, ματαιώθηκαν περί τις 2.800 πτήσεις παγκοσμίως, περί τις 1.000 πτήσεις που αφορούσαν τις ΗΠΑ, ενώ την παραμονή των Χριστουγέννων σημειώθηκαν περί τις 2,400 ματαιώσεις , οι 700 αφορούσαν τις ΗΠΑ.

Πιλότοι, αεροσυνοδοί και άλλα μέλη του προσωπικού αναγκάσθηκαν να μπουν σε καραντίνα αφού εκτέθηκαν στον ιό, γεγονός που ανάγκασε εταιρείες όπως οι Lufthansa, Delta ή United Airlines να καθηλώσουν τα αεροσκάφη τους.

Οι κινεζικές αεροπορικές εταιρείες ματαίωσαν επίσης εκατοντάδες πτήσεις: η China Eastern ματαίωσε περί τις 540, το ένα τέταρτο του πτητικού της προγράμματος, ενώ η Air China 267 πτήσεις, επίσης το ένα τέταρτο των προγραμματισμένων.

