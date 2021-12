Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Τζανάκης στον ΑΝΤ1: Μετάλλαξη Όμικρον έως και 700 κρούσματα την ημέρα

Δυσοίωνες προβλέψεις για “έκρηξη” κρουσμάτων μετά τις γιορτές, έκανε ο Καθηγητής Πνευμονολογίας.

«Πλασματική εικόνα» χαρακτήρισε ο Καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Νίκος Τζανάκης, τη θετικότητα γύρω στο 6% που αποτυπώθηκε στην ανακοίνωση των κρουσμάτων της Κυριακής.

Όπως εξήγησε στη Μαρία Σαράφογλου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, έγιναν λίγα τεστ, ενώ εκείνοι που ελέχθησαν ήταν κυρίως εκείνοι που είτε είχαν στενή επαφή με κρούσματα είτε εμφάνιζαν ύποπτα συμπτώματα.

Ενδεικτική της ανησυχίας του για την μεταδοτικότητα της μετάλλαξης Όμικρον, ήταν η εκτίμηση του κ. Τζανάκη πως 500-700 από τα ημερήσια κρούσματα στη χώρα μας, αφορούν το συγκεκριμένο στέλεχος του ιού.

Παράλληλα, προέβλεψε πως την Τρίτη ή την Τετάρτη ο αριθμός των νέων κρουσμάτων κορονοϊού θα ξεπεράσει τις 9 χιλιάδες!

«Μετά τα Φώτα είναι η κρίσιμη περίοδος», συνέχισε ο κ. Τζανάκης, επισημαίνοντας πως αν υπάρξει μεγάλη πίεση στο ΕΣΥ, η λήψη νέων περιοριστικών μέτρων θα είναι αναπόφευκτη.

Ερωτηθείς ποια θα μπορούσαν να είναι τα νέα μέτρα, ανέφερε τη μείωση του ωραρίου λειτουργίας για τα κέντρα ψυχαγωγίας, τη διεύρυνση του ωραρίου για τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ, καθώς και τη σταδιακή προσέλευση των εργαζομένων στις θέσεις τους, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

