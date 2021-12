Κοινωνία

Παναγιώτης-Ραφαήλ: Γεμάτες χαμόγελα ευχές για καλά Χριστούγεννα

Ο μικρός Παναγιώτης-Ραφαήλ που είναι ένας μικρός ήρωας της ζωής, συγκίνησε με τις ευχές του.

Ο μικρός Παναιγώτης-Ραφαήλ, που η ιστορία του συγκίνησε την Ελλάδα, πλέον βγήκε νικητής και απολαμβάνει τη νέα του ζωή.

Πριν από δύο χρόνια ο μικρός Παναγιώτης - Ραφαήλ είχε διαγνωστεί με μυϊκή ατροφία και έπρεπε να μεταφερθεί στις ΗΠΑ προκειμένου να υποβληθεί σε μία εξειδικευμένη γονιδιακή θεραπεία.

Την ημέρα των Χριστουγέννων, οι γονείς του μοιράστηκαν ένα πολύ γλυκό βίντεο, στο οποίο ο μικρούλης, τρώει ένα μπισκότο και εύχεται «Καλά Χριστούγεννα».

Την ανάρτηση συνόδευε η λεζάντα: «Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά γεμάτα υγεία, αγάπη και πολλές ευτυχισμένες στιγμές! Καλά Χριστούγεννα σε όλους!!!».

