Εισβολή στο Κάστρο του Ουίνδσορ: Σε ψυχιατρική εξέταση υποβλήθηκε ο 19χρονος

Συνελήφθη με βαλλίστρα στην κατοχή του. Επανεξέταση των μέτρων ασφαλείας στις κατοικίες της βασίλισσας Ελισάβετ.

Ένας νεαρός άνδρας, οπλισμένος με βαλλίστρα, ο οποίος συνελήφθη όταν επιχείρησε να εισβάλει στο Κάστρο του Γουίνδσορ, τέθηκε υπό κράτηση αφού υποβλήθηκε σε ψυχιατρική εξέταση, ανακοίνωσε η Αστυνομία.

Ο 19χρονος, από το Σαουθάμπτον της νότιας Αγγλίας, συνελήφθη λίγα λεπτά από τη στιγμή που πέρασε στο κτήμα του Κάστρου, όπου βρισκόταν η βασίλισσα Ελισάβετ για να περάσει τα Χριστούγεννα συντροφιά με τον πρίγκιπα Κάρολο και τη σύζυγό του, Καμίλα. Δεν πρόλαβε, κατά τις Αρχές, να μπει σε κάποιο κτήριο. «Ο άνδρας συνελήφθη και υποβλήθηκε σε ψυχιατρική εξέταση. Κρατείται με βάση τον Νόμο περί Ψυχικής Υγείας και παραμένει υπό την επίβλεψη ιατρών», ανέφερε η Αστυνομία.

Ο 19χρονος χρησιμοποίησε μια σκάλα από σχοινί για να σκαρφαλώσει σε έναν μεταλλικό φράχτη του Πύργου. Στην κατοχή του βρέθηκε μια βαλλίστρα. Σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Mirror οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον ύποπτο. «Οι πράκτορες ασφαλείας δεν πίστευαν στα μάτια τους», είπε μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας στην εφημερίδα.

Με αφορμή αυτό το επεισόδιο προγραμματίζεται η επανεξέταση των διαδικασιών ασφαλείας στις κατοικίες της βασίλισσας.

Οι βαλλίστρες θεωρούνται φονικά όπλα στη Βρετανία, όμως δεν χρειάζεται ειδική άδεια για να τις αγοράσει ή να τις κατέχει κάποιος.

Δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος επιχειρεί να εισβάλει σε κατοικία της βασίλισσας. Η εντυπωσιακότερη τέτοια απόπειρα σημειώθηκε το 1982, όταν ο 30χρονος Μάικλ Φάγκαν κατάφερε να φτάσει μέχρι την κρεβατοκάμαρά της, στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, ενώ η Ελισάβετ βρισκόταν στο κρεβάτι.

