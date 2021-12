Αθλητικά

Τουρκία: Διαιτητής έδειξε κίτρινη κάρτα σε... τραυματιοφορέα!

Το απίστευτο περιστατικό συνέβη σε αγώνα της δεύτερης κατηγορίας.

Ένα απρόσμενο περιστατικό συνέβη στην Τουρκια και πιο συγκεκριμένα στον αγώνα δεύτερης κατηγορίας ποδοσφαίρου.

Ο διαιτητής στην αναμέτρηση Ανκαραγκουτσού με την Κετσιορενγκουτσού, μοίρασε κίτρινη κάρτα και κατάφερε να κεντρίσει το ενδιαφέρον όλων!

Πιο συγκεκριμένα, την κίτρινη κάρτα έδειξε στον τραυματιοφορέα όταν εκείνος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να δώσει τις πρώτες βοήθειες σε έναν ποδοσφαιριστή που εκείνη την ώρα βρισκόταν πεσμένος κάτω.

Εφόσον λοιπόν, ο διαίτητής δεν του είχε δώσει άδεια και όταν του το ζήτησε δεν απομακρύνθηκε από τον αγωνιστικό χώρο, δε δίστασε να του δείξει την... κίτρινη κάρτα!

