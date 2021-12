Κοινωνία

Νέος σεισμός μεταξύ Κρήτης και Κάσου

Δεύτερη σεισμική δόνηση στην ίδια περιοχή, μέσα σε λίγες ώρες.

Σεισμική δόνηση, μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 9 το βράδυ της Κυριακής, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κάσου και Κρήτης.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 45 χιλιόμετρα νότια της Κάσου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Υπενθυμίζεται πως 4 ώρες νωρίτερα ο Εγκέλαδος επισκέφθηκε ξανά την ίδια περιοχή.

Δεν προκλήθηκε ιδιαίτερη ανησυχία στους κατοίκους της Κάσου, και δεν σημειώθηκαν ζημιές από τις σεισμικές δονήσεις που προκλήθηκαν σήμερα, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Κάσου, Μιχάλης Ερωτόκριτος. Οι δυο σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές στην Κάσο, την Κάρπαθο, την Ρόδο και σε άλλα νησιά της Δωδεκανήσου, αλλά λόγω του ότι σημειώθηκαν στην θαλάσσια περιοχή, δεν ήταν ιδιαίτερα ισχυρές.

Σεισμός 4 Ρίχτερ, σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα κοντά στο Αλεποχώρι.





