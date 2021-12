Κόσμος

Κορονοϊός - Ισραήλ: Ο Πρωθυπουργός άφησε το Υπουργικό και μπήκε σε καραντίνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ναφτάλι Μπένετ ενημερώθηκε πως η κόρη του διαγνώστηκε θετική και αποχώρησε από τη συνεδρίαση για να υποβληθεί σε τεστ.

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Ναφτάλι Μπένετ, βρέθηκε αρνητικός στην COVID-19, αφού η 14χρονη κόρη του προσβλήθηκε από τον νέο κορονοϊό, ανακοίνωσε το γραφείο του.

Ο Μπένετ αποχώρησε από το Υπουργικό Συμβούλιο και επέστρεψε στο σπίτι του για να τεθεί σε αυτοαπομόνωση, όταν πληροφορήθηκε ότι η κόρη του βρέθηκε θετική, εν μέσω της αύξησης των κρουσμάτων στο Ισραήλ λόγω της μετάλλαξης Όμικρον. Αργότερα υποβλήθηκε σε τεστ PCR, το οποίο βρήκε αρνητικό, όμως αποφάσισε να παραμείνει σε απομόνωση για προληπτικούς λόγους.

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έκανε την αναμνηστική δόση του εμβολίου στις 20 Αυγούστου. Η κόρη του είναι επίσης εμβολιασμένη. Το γραφείο του δεν αποκάλυψε αν η 14χρονη έχει προσβληθεί από την παραλλαγή Όμικρον ή από τη Δέλτα, που επίσης κυκλοφορεί ευρέως στο Ισραήλ.

Ο Μπένετ είχε επικριθεί επειδή η σύζυγος και τα παιδιά του πήγαν για διακοπές στο εξωτερικό, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, μολονότι είχε απευθύνει έκκληση στους Ισραηλινούς να ακυρώσουν τυχόν σχέδιά τους για ταξίδια στο εξωτερικό, για να βοηθήσουν στην αναχαίτιση της εξάπλωσης της Όμικρον. Αργότερα η Κυβέρνηση ενέκρινε μέτρα που απαγορεύουν στους Ισραηλινούς να ταξιδεύουν στις περισσότερες χώρες. Είχε προηγηθεί η απαγόρευση εισόδου αλλοδαπών στο Ισραήλ.

Οι υγειονομικές Αρχές έχουν ανακοινώσει 1.118 επιβεβαιωμένα κρούσματα της μετάλλαξης Όμικρον και ο αριθμός των ανθρώπων που μολύνονται από την παραλλαγή αυτήν διπλασιάζεται κάθε δύο ημέρες.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέος σεισμός μεταξύ Κρήτης και Κάσου

Κορονοϊός - Τζανάκης στον ΑΝΤ1: Μετάλλαξη Όμικρον έως και 700 κρούσματα την ημέρα

Εισβολή στο Κάστρο του Ουίνδσορ: Σε ψυχιατρική εξέταση υποβλήθηκε ο 19χρονος