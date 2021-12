Life

“Η Φάρμα” - Τανιμανίδης: Αδυνατισμένος μετά την περιπέτεια της υγείας του (βίντεο)

Ο παρουσιαστής της “Φάρμας” ανέρρωσε μετά το κρύωμα και τον υψηλό πυρετό, που τον ταλαιπώρησε για μερικές ημέρες.

Ο Σάκης Τανιμανίδης το πρωί της Τετάρτης 22 Δεκεμβρίου βρέθηκε στο νοσοκομείο. Συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής όπως έγινε γνωστό, έφυγε εκτάκτως από τα γυρίσματα της “Φάρμας” και πήγε στο νοσοκομείο.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ενημέρωσε πως ταλαιπωρήθηκε από ένα δυνατό κρύωμα με αρκετά υψηλό πυρετό.

Η κατάσταση της υγείας του Σάκη Τανιμανίδη δεν ήταν τόσο σοβαρή κι έτσι δεν κρίθηκε απαραίτητη η παραμονή του στο νοσοκομείο. Οπότε ο παρουσιαστής επέστρεψε στο σπίτι του και ανέρρωσε εκεί.

Την Κυριακή, ο Σάκης Τανιμανίδης θέλησε να δει τι βάρος έχει κι έτσι ανέβηκε στη ζυγαριά...

