Νίκη Κεραμέως: Η συγκινητική της ανάρτηση για τον πατέρα της που έφυγε από τη ζωή

Η φωτογραφία από την παιδική της ηλικία και η συγκινητική ανάρτηση.

Δύσκολες ώρες περνά η υπουργός υγείας Νίκη Κεραμέως, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της, Κωνσταντίνος Κεραμεύς.

Η υπουργός Παιδείας μέσα από μία ανάρτησή της, αποχαιρετά τον πατέρα της, με μία συγκινητική φωτογραφία και στη λεζάντα που τη γράφει:

«Έτσι θα σε θυμάμαι, να γελάς, να είσαι πάντα δίπλα μας, να μας στηρίζεις, να μας διδάσκεις ήθος και σεβασμό. Γενιές και γενιές σε γνώρισαν μέσα από τα συγγράμματά σου, τη διδασκαλία σου, το πάθος σου για τη νομική επιστήμη. Για εμάς ήσουν ο μπαμπάς μας, για τον οποίον ήμασταν και θα είμαστε πάντοτε τόσο υπερήφανοι. Σε ευχαριστούμε για όλα»





