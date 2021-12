Κόσμος

Βραζιλία: Τραγωδία με πρωτοφανείς πλημμύρες

Δεκάδες νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός, την ώρα που δεκάδες χιλιάδες άνθρωποί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Άλλος ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του εξαιτίας των πλημμυρών που πλήττουν τη βραζιλιάνικη πολιτεία Μπαΐα (βορειοανατολικά), γεγονός που αύξησε σε τουλάχιστον 18 τους θανάτους από τις αρχές του Νοεμβρίου στην περιοχή, όπου 58 δήμοι βρίσκονται κάτω από τα νερά και 35.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές χθες Κυριακή.

Το πυροσβεστικό σώμα στην Μπαΐα επιβεβαίωσε τον θάνατο άνδρα 60 ετών, που πνίγηκε σε ρέμα στον δήμο Αουρελίνου Λεάλ, στο νότιο τμήμα της πολιτείας.

Πέραν των 18 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, άλλοι δύο παραμένουν αγνοούμενοι, ενώ 19.580 εκτοπίστηκαν και 16.001 αναγκάστηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο, κάτι που σημαίνει ότι περίπου 35.000 έχουν ξεσπιτωθεί από το καιρικό φαινόμενο, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία στην Μπαΐα.

Οι άνθρωποι που έχουν τραυματιστεί σε διάφορα ατυχήματα εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων από τον Νοέμβριο έχουν φθάσει τους 286, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Συνολικά, οι πληγέντες υπολογίζεται ότι είναι 430.869.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο στα τέλη του σαββατοκύριακου. Χθες Κυριακή το απόγευμα, ο αριθμός των κοινοτήτων σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης αυξήθηκε στις 72, εκ των οποίων 58 δήμοι είναι αντιμέτωποι με κρίση λόγω των πλημμυρών, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία της πολιτείας.

Την προηγουμένη, οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για 19 δήμους που πλήττονται από πλημμύρες.

«Πρόκειται για γιγαντιαία τραγωδία. Δεν θυμάμαι κάτι αντίστοιχων διαστάσεων στην πρόσφατη ιστορία της Μπαΐας. Ο αριθμός των σπιτιών, των δρόμων και των πόλεων που βρίσκονται εντελώς κάτω από τα νερά είναι αληθινά τρομακτικός», δήλωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας, ο Χούι Κόστα, ο οποίος επιθεώρησε από αέρος τις πληγείσες περιοχές στο νότιο τμήμα της.

Από το Σάββατο, διεξάγεται κοινή επιχείρηση των ομοσπονδιακών και των πολιτειακών αρχών, στο πλαίσιο της οποίας έχουν κινητοποιηθεί προσωπικό, ελικόπτερα και εξοπλισμός για να διασωθούν χιλιάδες κάτοικοι παγιδευμένοι εξαιτίας των πλημμυρών, με τη συνεργασία και άλλων πολιτειών (Μίνας Ζεράις, Σερζίπε, Εσπίριτου Σάντου, Σαν Πάουλου).

Κάπου 25 δρόμοι είτε έχουν κοπεί στη μέση, είτε έχουν πλημμυρίσει σε διάφορους τομείς της πολιτείας, ορισμένοι εξαιτίας κατολισθήσεων βράχων ή επιχωματώσεων, σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών στην Μπαΐα.

