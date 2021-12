Αθλητικά

Premier League: Νίκη μετά από 3 μήνες για τους “Γλάρους”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Μάντσεστερ Σίτι επιβλήθηκε με 6-3 της Λέστερ, ενώ η Άρσεναλ πέρασε με 0-5 από την έδρα της Νόριτς. Το πανόραμα της 19ης αγωνιστικής.

Την πέμπτη νίκη της στην εφετινή Premier League πανηγύρισε η Μπράιτον. Οι «γλάροι» νίκησαν 2-0 εντός έδρας την Μπρέντφορντ, στο τελευταίο σημερινό παιχνίδι της "Boxing Day" για την 19η αγωνιστική, και επέστρεψαν στις επιτυχίες μετά από τρεις (και πλέον) μήνες.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Γκράχαμ Πότερ πανηγύρισε για τελευταία φορά «τρίποντο» στο πρωτάθλημα στις 19 Σεπτεμβρίου (σ.σ. επιβλήθηκε 2-1 της Λέστερ) και από τότε μετρούσε οκτώ ισοπαλίες και τρεις ήττες σε 11 παιχνίδια. Η Μπράιτον «καθάρισε» ουσιαστικά το παιχνίδι μέσα σε διάστημα οκτώ λεπτών προς τη λήξη του α΄ μέρους, χάρη σε τέρματα των Τροσάρ και Μοπέ.

Τα αποτελέσματα της 19ηε αγωνιστικής

Μάντσεστερ Σίτι-Λέστερ 6-3

Νόριτς-Άρσεναλ 0-5

Τότεναμ-Κρίσταλ Πάλας 3-0

Γουέστ Χαμ-Σαουθάμπτον 2-3

Άστον Βίλα-Τσέλσι 1-3

Μπράιτον-Μπρέντφορντ 2-0

Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Γ. 27/12

Γουλβς-Γουότφορντ Αναβλήθηκε

Λίβερπουλ-Λιντς Αναβλήθηκε

Μπέρνλι-Έβερτον Αναβλήθηκε

Ειδήσεις σήμερα

Κορονοϊός – Μετάλλαξη Όμικρον: Συνεδριάζει η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Δευτέρα σε 140 σημεία

Καιρός: Νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες την Δευτέρα