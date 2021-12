Παράξενα

Κρήτη: Το 2022 “ζωγράφισαν” πιλότοι στον ουρανό (εικόνες)

Το νέο έτος στον ουρανό της Κρήτης!

Λίγο πριν από την εκπνοή του 2021, η Κατερίνα Καλλιγιαννάκη και ο Νίκος Μακράκης, αεραθλητές αμφότεροι και πρωταθλητές Ελλάδας το 2020-2021, επιβιβάστηκαν σε ένα μονοκινητήριο αεροσκάφος και σχημάτισαν στον ουρανό της Κρήτης το 2022, το οποίο σύσσωμη η ανθρωπότητα περιμένει, έχοντας εναποθέσει σε αυτό το νέο έτος ελπίδες και όνειρα, με πρώτο και κύριο το τέλος της πανδημίας.

Το εγχείρημα αυτό έγινε για πρώτη φορά με μονοκινητήριο, υπερελαφρύ αεροσκάφος και μάλιστα χωρίς αυτόματο πιλότο. Το ίχνος του αεροπλάνου έγινε στα 3.500 πόδια από το έδαφος, στην περιοχή του Ηρακλείου.

Το τεράστιο “2022” είχε μήκος 25 χλμ. και πλάτος 8χλμ., ενώ η συνολική απόσταση που πέταξε το αεροπλάνο ήταν περίπου 90-100 ναυτικά μίλια ή ~ 180 χιλιόμετρα. Ξεκίνησε από την περιοχή της Τυλίσου και ολοκλήρωσε στην περιοχή της Επισκοπής.

Οι δύο πιλότοι αφιέρωσαν την πτήση σε όλους τους Έλληνες.

