Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊος: Δεύτερη κλινική covid-19 σε νοσοκομείο της Κρήτης

Στο "κόκκινο" τα Χανιά. Σε ετοιμότητα γιατροί και νοσηλευτές.

Προετοιμασμένοι θέλουν να είναι οι διοικητικοί, γιατροί και νοσηλευτές στο νοσοκομείο Χανίων για την ενδεχόμενη αύξηση των νοσηλειών του κορονοϊού.

Η περιφερειακή ενότητα παραμένει στο κόκκινο ενώ τις τελευταίες εβδομάδες τα νέα κρούσματα κορονοϊού παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Γι’ αυτόν τον λόγο η διοίκηση του νοσοκομείου Χανίων προχωρά στο άνοιγμα της δεύτερης κλινικής covid-19.

«Ανοίγουμε πλέον την δεύτερη κλινική covid-19 που θα έχει 36 κλίνες. Δεν την χρειαζόμαστε για την ώρα αλλά θέλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι για ξαφνική άνοδο των νοσηλειών», τόνισε σχετικά ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων Γιώργος Μπέας.

Μονοκλωνικά αντισώματα: Χορηγήθηκαν τα πρώτα δύο σε ασθενείς

Την ίδια ώρα, η χορήγηση των πρώτων μονοκλωνικών αντισωμάτων είναι γεγονός στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα δύο ασθενείς έλαβαν τα μονοκλωνικά αντισώματα, με τον έναν να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Χανίων και τον δεύτερο να νοσεί στο σπίτι του.

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικά ευχάριστο και τιμητικό γεγονός για το νοσοκομείο μας που πλέον είναι ένα από τα 25 πανελλαδικά που χορηγούν μονοκλωνικά αντισώματα. Σήμερα, δώσαμε δύο μονοκλωνικά σε έναν ασθενή που νοσηλεύεται στην κλινική covid-19 και σε έναν άνδρα που νοσεί στο σπίτι του. Και οι δύο πληρούσαν τα νέα διευρυμένα κριτήρια της Επιτροπής γι’ αυτό και τους χορηγήθηκαν», επεσήμανε μιλώντας στο cretapost, ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας ο οποίος ανέφερε πως το νοσοκομείο πήρε 30 συνολικά μονοκλωνικά αντισώματα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η διαδικασία για την χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων γίνεται από τον θεράποντα ιατρό ο οποίος εξετάζει αν ο ασθενής του πληροί τα κριτηρία.

«Ο θεράπων ιατρός, είτε από το νοσοκομείο, είτε από το κέντρο Υγείας, είτε από τον ιδιωτικό τομέα εξετάζει αν ο ασθενής του πληροί τα κριτήρια. Αν ναι, τότε μπαίνει στο σύστημα και κάνει το αίτημα κατόπιν συνεννόησης με τον ασθενή. Στη συνέχεια το ελέγχει η Επιτροπή και αν το εγκρίνει ενημερώνει το νοσοκομείο που αναλαμβάνει τα υπόλοιπα», υπογράμμισε σχετικά ο κ. Μπέας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων ξεκίνησε να χορηγείται στην Κρήτη με την πρώτη παρτίδα να έρχεται στο ΠΑΓΝΗ στα τέλη Νοεμβρίου.

Πηγή: cretapost

