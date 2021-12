Τεχνολογία - Επιστήμη

Κρήτη: Δεκάδες σεισμοί τη νύχτα

Στο "χορό" των Ρίχτερ το νησί. Δύσκολη νύχτα για τους κατοίκους. Τι λέει ο Ευθύμιος Λέκκας για τις αλλεπάλληλες δονήσεις.

Δεκάδες ήταν κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας οι σεισμικές δονήσεις που καταγράφηκαν στον θαλάσσιο χώρο ανάμεσα στην Κρήτη και την Κάσο, μετά τον σεισμό των 5,5 Ρίχτερ, ο οποίος σημειώθηκε λίγο πριν τις 21:00 και τη δόνηση των 5,2 Ρίχτερ λίγο μετά τις 18:00.

Δύο σεισμικές δονήσεις από αυτές που καταγράφηκαν πλησίασαν ή και ξεπέρασαν τα 4 Ρίχτερ, οι περισσότερες ήταν από 3 έως 3,6 Ρίχτερ, ενώ σημειώθηκαν και μικρότερες, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Το επίκεντρο των σεισμών εντοπίζεται 30-50 χιλιόμετρα νότια της Κάσου, ενώ κάποιοι από αυτούς έχουν γίνει αισθητοί και στο ανατολικό τμήμα της Κρήτης, σε περιοχές όπως η Σητεία και η Ιεράπετρα, χωρίς μέχρι αυτήν την ώρα να έχει δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα ή να έχουν καταγραφεί ζημιές.

