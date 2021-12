Κόσμος

Τουρκία – Ερντογάν: Αχάριστοι όσοι λένε πως υπάρχει ανεργία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την ώρα που η Τουρκία μαστίζεται από την οικονομική κρίση, ο «Σουλτάνος» θυμήθηκε την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, αλλά και την Άλωση της Πόλης.

Αχάριστους χαρακτήρισε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όσους λένε πώς υπάρχει ανεργία στη χώρα του. «Όσοι αναφέρουν ότι υπάρχει ανεργία στην Τουρκία κάνουν λάθος και όποιος θέλει ψωμί υπάρχει», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα ο Τούρκος πρόεδρος παρέπεμψε σε επιχειρηματίες που ψάχνουν εργάτες για δουλειά και δεν βρίσκουν, χωρίς όμως να αναφερθεί στους μισθούς που δίνουν.

Επίσης, επέμεινε στην δική του οικονομική θεωρία, σημειώνοντας ότι «τον λαό μου θα τον φέρω στο σημείο που αξίζει».

Ο Τούρκος πρόεδρος την ώρα που βυθίζεται η οικονομία στη χώρα τους θυμήθηκε ακόμη και την Αγία Σοφία, λέγοντας πως είναι σημαντική η μετατροπή σε τζαμί όπως η Άλωση της Πόλης.

Πηγή: skai.gr

Ειδήσεις σήμερα

Κορονοϊός – Πλεύρης: Αν χρειαστεί θα ληφθούν νέα μέτρα και πριν την Πρωτοχρονιά

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Δευτέρα σε 140 σημεία

Καιρός: Νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες την Δευτέρα