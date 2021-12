Life

Στάθης Παναγιωτόπουλος – “Το Πρωινό”: Νέα μήνυση για ροζ βίντεο (βίντεο)

Νέα ποινική δίωξη στο Στάθη Παναγιωτόπουλο. Τι ισχύει νομικά για την δεύτερη μήνυση. Χυδαία επίθεση Δανίκα στα θύματα του παρουσιαστή.

Ο Στάθης Παναγιωτόπουλος λίγο μετά τις 9:30 οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Ο παρουσιαστής οδηγήθηκε το πρωί στον εισαγγελέα, μετά από νέα μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του για ανάρτηση στο διαδίκτυο βίντεο με προσωπικά δεδομένα.

Στη συνέχεια αναμένεται να μεταβεί στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί μετά την ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος που άσκησε σε βάρος του ο εισαγγελέας πρωτοδικών.

Η ποινική δίωξη αφορά το αδίκημα της ανακοίνωσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικών προσώπων, κατ' εξακολούθηση, με σκοπό βλάβης άλλου, πράξη που είναι σε κακουργηματικό βαθμό.

Τι ισχύει νομικά για την δεύτερη μήνυση

Ο δικηγόρος Γιάννης Μαρακάκης μίλησε στην εκπομπή τους παράγοντες που θα κρίνουν την προφυλάκιση του Στάθη Παναγιωτόπουλο και εξηγεί τι ισχύει νομικά η δεύτερη μήνυση.

Δανίκας για θύματα Παναγιωτόπουλου: Με τη θέλησή τους έκατσαν στα τέσσερα

Χυδαία επίθεση εξαπολύει ο Δημήτρης Δανίκας με άρθρο του στο «Πρώτο Θέμα» στα θύματα του Στάθη Παναγιωτόπουλου. Υποστηρίζει ότι αφού συναινετικά έγινε η βιντεοσκόπηση των προσωπικών τους στιγμών θα έπρεπε να ξέρουν ότι μπορεί να διασυρθούν, εκτός αν είναι ανόητες. Τις κατηγορεί επίσης ότι λόγω επωνυμίας του θύτη έκαναν σχέση μαζί του, ενώ αφήνει και υπονοούμενα για χρήματα.

