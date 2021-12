Κοινωνία

Φωτιά στην Παιανία

Η φωτιά ξεκίνησε από 2 παράγκες σε καταυλισμό Ρομά.

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 09:00, σε καταυλισμό Ρομά στην Παιανία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά αρχικά ξέσπασε σε δύο παράγκες του καταυλισμού.

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους.

Ο καταυλισμός βρίσκεται κοντά στην Αττική Οδό.

