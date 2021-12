Υγεία - Περιβάλλον

Ζαούτης: Η Μετάλλαξη Όμικρον μπορεί να είναι η αρχή του τέλους της πανδημίας

Το καλό σενάριο για την παραλλαγή Όμικρον, αλλά και ο κίνδυνος για την υπερφόρτωση του συστήματος υγείας.

O πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας Θεοκλής Ζαούτης, δήλωσε πως το καλό σενάριο που αναφέρεται από αρκετούς επιστήμονες στο εξωτερικό είναι να υπάρξει με την «Όμικρον» μια γρήγορη ανοσοποίηση του πληθυσμού έναντι του SARS-CoV-2 με ένα πιο ήπιο στέλεχος. «Δηλαδή το πολύ μεταδοτικό νέο στέλεχος να μην προκαλεί σοβαρή νόσηση, να έχουμε μια ραγδαία εξάπλωση του ιού, να μολυνθούν όλοι, στις περισσότερες περιπτώσεις με ήπια ή και χωρίς συμπτώματα, να αποκτήσουν ανοσία και σταδιακά να οδηγηθούμε στο τέλος της πανδημίας», σημειώνει ο καθηγητής, μιλώντας στην «Καθημερινή».

Στην πορεία αυτή, πολλά είναι εκείνα που ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί. «Περιμένουμε να μάθουμε περισσότερα σχετικά με τη νοσηρότητα της “Ομικρον”. Το πρόβλημα που έχουμε σε αυτή τη φάση είναι ότι δεν έχουμε δεδομένα που να μπορούμε να συγκρίνουμε. Όλα στην επιστήμη στηρίζονται στη δυνατότητα να συγκρίνουμε όμοια πράγματα. Στη Νότιο Αφρική έχουμε έναν πληθυσμό πολύ νέο ηλικιακά, με χαμηλό ποσοστό εμβολιασμένων και που δεν πέρασε την παραλλαγή “Δέλτα”. Οπότε δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί η “Όμικρον” σε έναν πληθυσμό με τα δικά μας χαρακτηριστικά. Περιμένουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα από τις χώρες της Ε.Ε.», επισημαίνει ο κ. Ζαούτης. Και συνεχίζει λέγοντας ότι «οι πρώτες ενδείξεις είναι θετικές και ακόμα και αν δεν αποδειχθεί ότι προκαλεί ηπιότερη νόσο από τα προηγούμενα στελέχη, σίγουρα δεν φαίνεται να μπορεί να προκαλέσει βαρύτερη».

Σύμφωνα πάντως με τον καθηγητή, η γρήγορη εξάπλωση της «Ομικρον», ακόμα και αν προκαλεί πιο ήπια νόσηση, μπορεί να οδηγήσει σε μια ταχύτατη υπερφόρτωση του συστήματος υγείας. «Εάν έχεις πολλά κρούσματα μαζί, κάποιοι θα νοσήσουν πιο σοβαρά, και εάν όλοι μαζί αναζητήσουν υπηρεσίες υγείας, θα πιεστεί απότομα το ΕΣΥ. Έτσι, το καλύτερο σενάριο θα είναι όχι μόνο να είναι πιο ήπιο το νέο στέλεχος, αλλά και να μπορούμε να ελέγξουμε τη διασπορά του», επισημαίνει ο κ. Ζαούτης και τονίζει ότι «αυτό μπορεί να γίνει με εντατική ιχνηλάτηση των κρουσμάτων και απομόνωση των ασθενών και των επαφών τους, με αυξημένο testing από τον πληθυσμό και φυσικά με τον εμβολιασμό και με την τρίτη αναμνηστική δόση».

