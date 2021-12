Πολιτική

Κυβέρνηση: Εκτεταμένες αλλαγές σε θέσεις Γενικών και Ειδικών Γραμματέων

Τι λένε κυβερνητικές πηγές για τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν. Δείτε αναλυτικά όλα τα νέα πρόσωπα και τις μετακινήσεις.

Σε σειρά αλλαγών σε θέσεις Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, που ανακοινώθηκαν από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Γιάννη Οικονόμου, προχώρησε η Κυβέρνηση.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, «με τις προωθούμενες αλλαγές, δίνεται έμφαση στην προώθηση των κυβερνητικών προτεραιοτήτων, ειδικά αυτών που αφορούν στην εργασία, στην προστασία των δασών, στην παρακολούθηση διεθνών τάσεων για την χάραξη δημόσιων πολιτικών. Επίσης κάποιες από τις αλλαγές γίνονται επειδή νυν Γενικοί Γραμματείς έχουν εκφράσει την επιθυμία να πολιτευθούν. Τα πρόσωπα που τοποθετούνται, όπως προκύπτει και από τα βιογραφικά τους διαθέτουν την εμπειρία και την τεχνοκρατική επάρκεια και την επαγγελματική διαδρομή για να ανταποκριθούν στο ρόλο τους».

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές:

Με τη δομική αλλαγή των Γραμματειών στο Υπουργείο Εργασίας, δίνεται έμφαση στην ενίσχυση της απασχόλησης και στην καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης γι΄αυτό το σκοπό σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ,. Παράλληλα οι αλλαγές έχουν στόχο και στην πιο αποτελεσματική προστασία της εργασίας στο νέο εργασιακό περιβάλλον που δημιουργείται, λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων.

Η δημιουργία αναβαθμισμένης ΓΓ Δασών με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από την Αποκεντρωμένη, στην Κεντρική Διοίκηση δείχνει το αυξημένο ενδιαφέρον της Κυβέρνησης για την προστασία των δασών και του περιβάλλοντος.

Η δημιουργία Ειδικής Γραμματείας Προοπτικής Διερεύνησης στη Γ.Γ. της Κυβέρνησης, σε στενή συνεργασία με τον Γ.Γ. του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη θα συμβάλλει στην πιο στενή παρακολούθηση των διεθνών τάσεων και στην χάραξη αντίστοιχων πολιτικών σε μακροπρόθεσμη βάση.

Η αλλαγή στο Υπουργείο Υγείας υπηρετεί τον σχεδιασμό των νέων δημόσιων πολιτικών υγείας και συγκεκριμένα το νέο ΕΣΥ με έμφαση στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη. Ο μέχρι σήμερα ΓΓ Δημόσιας Υγείας, Παναγιώτης Πρεζεράκος όπως και ο ΕΓ Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φώτης Κουρμούσης παραμένουν στη διάθεση της κυβέρνησης για αξιοποίησή τους σε άλλες δημόσιες θέσεις.

Οι μέχρι σήμερα Γ.Γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής Σοφία Νικολάου, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας Αθηνά Καλύβα και η ΓΓ Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Βίκυ Λοϊζου αντικαθίστανται προκειμένου να πολιτευθούν, όπως έχουν εκφράσει την επιθυμία .

Με την ολοκλήρωση της βασικής αποστολής της που ήταν η τεχνική ανάπτυξη και εγκατάσταση του ΜΑΖΙ, του πληροφοριακού συστήματος που παρακολουθεί την υλοποιηση του κυβερνητικού έργου, οι αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας μαζί με το πληροφοριακό σύστημα μεταφέρονται πλέον οριστικά στη ΓΓ συντονισμού. Ο ειδικός γραμματέας Παναγιώτης Αλεξόπουλος αναλαμβάνει επιτελική θέση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στους δημοσιονομικούς ελέγχους.

Αναλυτικά όλες οι αλλαγές στις θέσεις Γενικών και Ειδικών Γραμματέων της Κυβέρνησης:

Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής: Ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου στη θέση της Σοφίας Νικολάου

Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης: Η Ολυμπία Αναστασοπούλου στη θέση της Βίκυς Λοΐζου

Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης: Ο Δημήτρης Γαλαμάτης στη θέση του Γιάννη Μαστρογεωργίου

Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας: Ο Εμμανουήλ Μαστρομανώλης στη θέση της Αθηνάς Καλύβα

Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας: Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στη θέση του Παναγιώτη Πρεζεράκου

Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων: Ο Πέτρος Βαρελίδης στη θέση του Κωνσταντίνου Αραβώση

Γενική Γραμματεία Δασών (νέα): Κωνσταντίνος Αραβώσης

Γενική Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων (υποσύνολο της υφιστάμενης ΓΓ Εργασίας): Άννα Στρατινάκη

Γενική Γραμματεία Ενίσχυσης της Απασχόλησης (υποσύνολο της υφιστάμενης ΓΓ Εργασίας): Ελένη Γιώτη

Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων: Ο Ηρακλής Μοσκώφ στη θέση της Ειρήνης Αγαπηδάκη

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους: Η Μαριαλένα Αθανασοπούλου στη θέση του Φώτη Κουρμούση

Ειδική Γραμματεία Προοπτικής Διερεύνησης (νέα): Γιάννης Μαστρογεωργίου

Ειδική Γραμματεία Δημοσιονομικών Ελέγχων (νέα): Παναγιώτης Αλεξόπουλος

Η Ειδική Γραμματεία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Κυβερνητικού Έργου ενσωματώνεται στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Κυβέρνησης.

