“Η Φάρμα”: Τα καυτά φιλιά Ηλιάδη - Αναστασιάδη και οι... ατάκες στο “Πρωινό” (βίντεο)

Χαμός στο "Πρωινό" με τα καυτά φιλιά της Ηλιάδη με τον Αναστασιάη δίπλα στο τζάκι. Τι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο.

Χαμός στο "Πρωινό" με τα καυτά φιλιά της Αγγελικής Ηλιάδη με τον Γρηγόρη Αναστασιάδη δίπλα στο τζάκι στη "Φάρμα"!

Στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 προβλήθηκαν πλάνα από το σημερινό επεισόδιο της "Φάρμας" και οι ατάκες μεταξύ Φαίης Σκορδά και Γιώργου Λιάγκα έδωσαν και πήραν..

«Τι λέτε ρε παιδιά; Είναι ένας ειλικρινής και ακατέργαστος έρωτας… Παιδιά φιλιούνται» είπε ο Γιώργος Λιάγκας! Η Φαίη Σκορδά αναρωτήθηκε «είναι το τζάκι, είναι η κουβέρτα είναι η μουσική, πολύ ωραία…»!

Δείτε το απόσπασμα παρακάτω από τον κακό χαμό στο "Πρωινό"!

Μετά την αποχώρηση της ΜΑΙΡΗΣ ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ, η ζωή στη «Φάρμα» επιφυλάσσει μία καταστροφή, ένα ειδύλλιο, ανατροπές, γκρίνιες, μυστικά, αλλά και έναν ΝΕΟ ΑΡΧΗΓΟ, μία ΝΕΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, καθώς και τον ΑΓΩΝΑ ΑΣΥΛΙΑΣ.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ, ΣΤΙΣ 20:00

Μετά το γλέντι έρχεται η… καταστροφή. Το δωμάτιο των αντρών πλημμυρίζει από τη δυνατή βροχή και κάποιοι από τους άντρες δέχονται την πρόσκληση των κοριτσιών να κοιμηθούν στο δωμάτιό τους. Ανάμεσα τους είναι και ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, ο οποίος επιλέγει να κοιμηθεί δίπλα στην ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΑΔΗ και αυτό τους φέρνει ακόμα πιο κοντά.

Ποιος από τους άντρες εκνευρίζεται τόσο πολύ από την πλημμύρα που θέλει να φύγει από τη ΦΑΡΜΑ;

Πώς σχολιάζουν ο ΑΣΤΡΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ και ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΝΤΖΟΣ τον ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ;

Τι συμβουλεύει η ΣΑΣΑ ΜΠΑΣΤΑ την ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΑΔΗ για τον ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ και ποιες συμβουλές δίνει στον ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ;

Ποιον έχει αφήσει για ΑΡΧΗΓΟ η ΜΑΙΡΗ ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ;

Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΟΤΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΕΥΝΟΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΝΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ.

Ο ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ έρχεται και λέει στους παίκτες πως πρέπει να οργώσουν το μποστάνι για να φυτέψουν λαχανικά ώστε να έχουν να τρώνε. Επίσης, ότι πρέπει να κατασκευάσουν τις 2 πεζούλες του με 15 τόνους πέτρα. Το έπαθλο, αν πετύχουν την ΑΠΟΣΤΟΛΗ, είναι δύο πρόβατα και σπορεία για να φυτέψουν, αργότερα.

Πώς αντιμετωπίζουν την ΑΠΟΣΤΟΛΗ οι παίκτες;

Γιατί γκρινιάζει ο ΜΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ; Ποιος δεν δουλεύει;

Τι έχει κρύψει ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ από τους υπόλοιπους παίκτες;

Ποιους επιλέγει ο ΑΡΧΗΓΟΣ για ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ για την ΟΜΑΔΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ;

Ποιος θα κερδίσει, τελικά, την ΑΣΥΛΙΑ;

