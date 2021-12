Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πέθανε αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας

Κατέληξε από επιπλοκές του κορονοϊού 51χρονος. Ήταν ανεμβολίαστος.

Πέθανε από επιπλοκές κορονοϊού εν ενεργεία αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας στα Χανιά.

Ο 51χρονος, νοσηλευόταν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων όπου νοσηλεύονται ασθενείς με κορονοϊό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, o 51χρονος ήταν ανεμβολίαστος.

Πρόκειται για τον 88ο θάνατο από κορονοϊό στα Χανιά το 2021.

Στο μεταξύ η πληρότητα στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Χανίων όπου νοσηλεύονται ασθενείς με κορονοϊό παραμένει στο 100%.

Πηγή: zarpanews.gr

