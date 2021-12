Life

“Το Πρωινό” - Γαρδέλης: Η ατάκα στον Λιάγκα και ο εκνευρισμός της Σκορδά (βίντεο)

Ένταση μεταξύ της Φαίης Σκορδά και του Σταμάτη Γαρδέλη στο "Πρωινό". Τι συνέβη;

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1, “Το Πρωινό” βρέθηκε καλεσμένος σήμερα Δευτέρα ο Σταμάτης Γαρδέλης.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για όλους και για όλα και, μεταξύ άλλων, αποκάλυψε ότι έχει σχέση.

Μάλιστα, ο Σταμάτης Γαρδέλης ανέφερε ότι την προηγούμενη φορά που είχε πάει στην εκπομπή “τον μάλωσε” η σύντροφός του γιατί είπε ότι είναι μόνος του και εκείνη θεώρησε ότι τη βγάζει από τη ζωή του.

«Είμαι με μια σύντροφο και περνάμε πάρα πολύ καλά μαζί. Είμαστε τρία χρόνια μαζί», είπε ο Σταμάτης Γαρδέλης και όταν ρωτήθηκε αν η σχέση είναι σοβαρή απάντησε: «Με κόβεις για σοβαρό; Όσο σοβαρός είμαι εγώ είναι και η σχέση. Δε μένουμε μαζί γι΄αυτό κρατιέται και η σχέση. Μένει στα περίχωρα της Αττικής. Το σπίτι μου μέχρι το σπίτι της είναι επτά ώρες με τα πόδια… Τι θα πούμε σήμερα; Πήγα με τα πόδια γιατί το είδα σαν μια εικόνα ποιητική. Είναι μια ένδειξη κατάκτησης. Νομίζω με εκτιμάει για να είναι μαζί μου τρία χρόνια και να με αντέχει. Είναι καλλιτέχνης, είναι άμεση συνεργάτης μου, είναι μούσα μου, είναι το στήριγμά μου. Είμαι καλά Γιώργο μου, εσύ;».

Έτσι λοιπόν, μετά την ερώτηση του Σταμάτη Γαρδέλη στην ομαδική, ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Γ.Λ: Εγώ μόνος μου είμαι

Σ.Γ: Τι μόνος;

Γ.Λ: Και δεν έχω και κάποιον για να παρεξηγηθεί οπότε το λέω

Σ.Γ: Δεν είσαι μόνος. Εσύ έχεις την καλύτερη σύντροφο. Έχεις έναν άνθρωπο που σε στηρίζει

Γ.Λ: Μη το ξανακάνουμε όμως αυτό

Φ.Σ: Αχ, παρακαλώ πολύ (Δείχνοντας την ενόχλησή της η Φαίη Σκορδά)

Σ.Γ: Γιατί εσύ τι κάνεις σε μένα;

Φ.Σ: Εγώ δε φταίω όμως. Εγώ πάντα είμαι κυρία απέναντί σου

Σ.Γ: Εγώ δεν είμαι κύριος;

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Γιώργος Λιάγκας και προσπάθησε να πάει τη συζήτηση πάλι στον Σταμάτη Γαρδέλη και τον ρώτησε αν σκοπεύει να παντρευτεί.

Αξίζει να σημειωθεί, πως κατά τη διάρκεια της συνέντευξης χτύπησε το τηλέφωνο του Σταμάτη Γαρδέλη από τη σύντροφό του, που τον πήρε για να του κάνει μια παρατήρηση γι’ αυτά που λέει για εκείνη.