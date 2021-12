Αθλητικά

Κορονοϊός - Kickboxing: Πέθανε ο αντιεμβολιαστής Φρεντερίκ Σινίστρα

Νεκρός από επιπλοκές ο 41χρονος πρωταθλητής του kickboxing και και γνωστός για τις απόψεις του κατά των εμβολίων

Πέθανε σε ηλικία 41 ετών από επιπλοκές της Covid-19 ο Βέλγος πρωταθλητής του kickboxing (κικ μποξινγκ) και γνωστός για τις απόψεις του κατά των εμβολίων, Φρεντερίκ Σινίστρα.

Ο «δυνατότερος άνδρας στο Βέλγιο», γνωστός ως «ο νεκροθάφτης», πέθανε λίγες μέρες μετά την αποχώρησή του από το νοσοκομείο -όπου είχε νοσηλευτεί στην εντατική-, στο σπίτι του, αφού αποφάσισε να θεραπεύσει ο ίδιος τον «μικρό ιό» στο σπίτι.

Η σύζυγός του αρνείται ότι πέθανε από κορονοϊό.

Ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, είχε αναγκαστεί να πάει στο νοσοκομείο όπου εισήχθη στις 26 Νοεμβρίου, μετά από πίεση του προπονητή του.

