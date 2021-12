Πολιτική

Μητσοτάκης: Νέα μέτρα πιθανόν πριν την Πρωτοχρονιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνάντηση Σακελλαροπούλου-Μητσοτάκη. Τι είπε ο Πρωθυπουργός για πθανά νέα μέτρα και η έκκληση της ΠτΔ για εμβολιασμό.

Για τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας και τα μέτρα που εξετάζονται ενημέρωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου με την οποία συναντήθηκε το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι τα πρώτα στοιχεία μέχρι τώρα, δείχνουν ότι η νοσηρότητα της «Ο» φαίνεται να μην είναι τόσο έντονη, όπως η νοσηρότητα της «Δέλτα», ενώ επισήμανε ότι τα μέτρα θα τα υποδείξουν οι ειδικοί, από τους οποίους η κυβέρνηση αναμένει εισηγήσεις.

"Εμείς όμως βγαίνουμε αυτή τη στιγμή από το τέταρτο κύμα της πανδημίας. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να πάρουμε τα μέτρα εκείνα τα οποία είναι απαραίτητα και τα οποία θα μας υποδείξουν οι ειδικοί. Ο χρόνος θα καθοριστεί από αυτούς. Η αρχική εκτίμηση ήταν ότι τα μέτρα θα χρειαστεί να τα πάρουμε μετά την Πρωτοχρονιά, αλλά αναμένουμε τις δικές τους υποδείξεις, έτσι ώστε να φρενάρουμε -όσο αυτό είναι εφικτό- την εξάπλωση της Ο για να μπορέσουμε να δώσουμε τις δυνατότητες στο σύστημα Υγείας να πάρει κάποιες ανάσες" τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε επίσης ότι βρισκόμαστε "σε κάποια φάση αποκλιμάκωσης ως προς τις εισαγωγές στα νοσοκομεία και σταδιακής μείωσης στις εντατικές" κάτι που χαρακτήρισε "ενθαρρυντικό" διότι όπως είπε, μας δίνει κάποια μικρά περιθώρια χρόνου να ετοιμάσουμε τις άμυνές μας απέναντι και στη μετάλλαξη Ο.

Ο πρωθυπουργός τόνισε με έμφαση ότι τα εμβόλια και για την Ο είναι απαραίτητα, και ειδικά η τρίτη δόση είναι απολύτως απαραίτητη, ειδικά για τους πιο ηλικιωμένους συμπολίτες μας. "Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμπολίτες μας οι οποίοι έσπευσαν και ανταποκρίθηκαν στις υποδείξεις των ειδικών και έκαναν την τρίτη δόση. Είναι ελάχιστοι οι συμπολίτες μας άνω των 60, οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουν προγραμματίσει εμβολιασμό με την τρίτη δόση, τους ενθαρρύνω να το κάνουν, είναι μια πολύ σημαντική πρόσθετη γραμμή άμυνας απέναντι στη μετάλλαξη Ο" είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στην απώλεια του πρώην ΠτΔ Κάρολου Παπούλια ο πρωθυπουργός εξέφρασε στην κ. Σακελλαροπούλου τα συλλυπητήρια του λέγοντας ότι ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος ταύτισε την προσωπική αλλά και πολιτική του διαδρομή με σημαντικές στιγμές της σύγχρονης νεοελληνικής ιστορίας. "Υπηρέτησε το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα με ευπρέπεια, δίνοντας πάντα έμφαση στην ενότητα του ελληνικού λαού, και βέβαια υψώνοντας τη σημαία της αλήθειας απέναντι στα κύματα του λαϊκισμού, καθώς η δεύτερη προεδρική θητεία συνέπεσε με μια πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας και είναι πολύ σημαντική η παρακαταθήκη την οποία ο Κάρολος Παπούλιας αφήνει πίσω του σε όλους εμάς τους νεότερους" είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Η κ. Σακελλαροπούλου χαρακτήρισε τον Κάρολο Παπούλια "πολύ σημαντική προσωπικότητα" και "αγωνιστή από τα νιάτα του" ενώ είπε ότι η πορεία του ως Υπουργός Εξωτερικών για πολλά χρόνια «συνέβαλε πάρα πολύ ώστε η χώρα να παίξει τον ρόλο του πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή» και πως «εκείνο το κομμάτι των εξωτερικών σχέσεων είναι πολύ σημαντικό για τη δράση του εκείνη την περίοδο».

Τέλος, η κ. Σακελλαρόπουλου χαρακτήρισε "μονόδρομο για την ελευθερία μας" τον εμβολιασμό και εξέφρασε την ικανοποίησή της για το ότι "κράτησε η ελληνική κοινωνία. Να μην είμαστε πολύ απογοητευμένοι, υπήρξαν αλλού περισσότερες αντιδράσεις και άρνηση".

Ο πλήρης διάλογος έχει ως εξής:

Κυρ. Μητσοτάκης: Καταρχάς, κυρία Πρόεδρε, να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια, ένας άνθρωπος τον οποίον είχα την χαρά και την τιμή να γνωρίσω προσωπικά. Θυμάμαι, με δεχόταν πάντα και σε αυτό το γραφείο με χαμόγελο. Είχε πάντα ανοιχτές τις πόρτες του, αν και τότε ήμουν απλός βουλευτής όταν τον συνάντησα για πρώτη φορά σε αυτό το γραφείο. Ένας άνθρωπος, ο οποίος ταύτισε την προσωπική αλλά και πολιτική του διαδρομή με σημαντικές στιγμές της σύγχρονης νεοελληνικής ιστορίας. Υπηρέτησε το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα με ευπρέπεια, δίνοντας πάντα έμφαση στην ενότητα του ελληνικού λαού, και βέβαια υψώνοντας τη σημαία της αλήθειας απέναντι στα κύματα του λαϊκισμού, καθώς η δεύτερη προεδρική θητεία συνέπεσε με μια πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας και είναι πολύ σημαντική η παρακαταθήκη την οποία ο Κάρολος Παπούλιας αφήνει πίσω του σε όλους εμάς τους νεότερους.

Ήθελα επίσης να σας ενημερώσω για τις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας. Αναμένουμε τις εισηγήσεις των ειδικών και στη συνέχεια θα γίνουν εξαγγελίες από το Υπουργείο Υγείας. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου η μετάλλαξη Ο τείνει να γίνει επικρατούσα και στη χώρα μας, όπως αναμέναμε. Δεν έχουμε ακόμα επαρκή επιστημονικά δεδομένα. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η νοσηρότητα της Ο φαίνεται να μην είναι τόσο έντονη, όπως η νοσηρότητα της Δέλτα. Εμείς όμως βγαίνουμε αυτή τη στιγμή από το τέταρτο κύμα της πανδημίας. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να πάρουμε τα μέτρα εκείνα τα οποία είναι απαραίτητα και τα οποία θα μας υποδείξουν οι ειδικοί. Ο χρόνος θα καθοριστεί από αυτούς. Η αρχική εκτίμηση ήταν ότι τα μέτρα θα χρειαστεί να τα πάρουμε μετά την Πρωτοχρονιά, αλλά αναμένουμε τις δικές τους υποδείξεις, έτσι ώστε να φρενάρουμε - όσο αυτό είναι εφικτό - την εξάπλωση της Ο για να μπορέσουμε να δώσουμε τις δυνατότητες στο σύστημα Υγείας να πάρει κάποιες ανάσες. Είμαστε σε κάποια φάση αποκλιμάκωσης ως προς τις εισαγωγές στα νοσοκομεία και σταδιακής μείωσης στις εντατικές. Αυτό είναι ενθαρρυντικό και μας δίνει κάποια μικρά περιθώρια χρόνου να ετοιμάσουμε τις άμυνές μας απέναντι και στη μετάλλαξη Ο. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε, είναι ότι τα εμβόλια και για την Ο είναι απαραίτητα. Ειδικά η τρίτη δόση είναι απολύτως απαραίτητη, ειδικά για τους πιο ηλικιωμένους συμπολίτες μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμπολίτες μας οι οποίοι έσπευσαν και ανταποκρίθηκαν στις υποδείξεις των ειδικών και έκαναν την τρίτη δόση. Είναι ελάχιστοι οι συμπολίτες μας άνω των 60, οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουν προγραμματίσει εμβολιασμό με την τρίτη δόση, τους ενθαρρύνω να το κάνουν, είναι μια πολύ σημαντική πρόσθετη γραμμή άμυνας απέναντι στη μετάλλαξη Ο. Βέβαια, εξακολουθώ να προσπαθώ να πείσω τους συμπολίτες μας, οι οποίοι σκέφτονται ακόμα την πρώτη δόση του εμβολιασμού να κάνουν το βήμα αυτό. Να θυμίσω ότι η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού στους άνω των 60 θα καταστεί ενεργή στις 16 Ιανουαρίου του επόμενου έτους και θα ελπίζουμε μέχρι τότε, όσο το δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες μας να κάνουν το βήμα και να αξιοποιήσουν αυτό το δώρο της επιστήμης, το οποίο έχει αποδειχθεί απολύτως αποτελεσματικό και κυρίως απολύτως ασφαλές.

Με αυτές τις λίγες σκέψεις να σας ευχηθώ και πάλι να έχουμε μια καλή χρονιά, το 2022 να είναι λιγότερο ταραχώδες από το 2021 και συντομότερα παρά αργότερα, να επανέλθουμε σε ρυθμούς κανονικότητας, χωρίς αναταράξεις, οι οποίες, δυστυχώς όπως έχει φανεί τα τελευταία χρόνια, είναι πολύ πιο συνηθισμένες από αυτό το οποίο ενδεχομένως να περιμέναμε. Και πάλι εύχομαι σε σας και την οικογένειά σας όλα τα καλά και καλή χρονιά.

Κατ. Σακελλαροπούλου: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο Κάρολος Παπούλιας υπήρξε μια πολύ σημαντική προσωπικότητα, αγωνιστής από τα νιάτα του και νομίζω ότι τα σημεία τα οποία πρέπει πραγματικά να σταθεί κανείς είναι τόσο η πορεία του ως μακράς διαρκείας Υπουργού Εξωτερικών, όπου συνέβαλε πάρα πολύ ώστε η χώρα να παίξει τον ρόλο του πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, εκείνο το κομμάτι των εξωτερικών σχέσεων είναι πολύ σημαντικό για τη δράση του εκείνη την περίοδο. Και βεβαίως, και οι δύο θητείες του, αλλά όπως και εσείς λέτε σωστά, η δεύτερη, όπου δούλεψε τόσο πολύ για την ενότητα και την κοινωνική συνοχή και τα υπερασπίστηκε μέχρι τέλους ακόμη και σε εποχή που αδικήθηκε τόσο ο ίδιος όσο και ο θεσμός. Νομίζω ότι του οφείλουμε πάρα πολλά και πρέπει να τον θυμόμαστε έτσι με ευγνωμοσύνη και τιμή.

Για την πανδημία -εσείς θα αποφασίσετε για τα μέτρα- εγώ και πάλι κάνω με κάθε ευκαιρία μια έκκληση σε όλους τους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν. Αυτό που λέμε από την πρώτη στιγμή, το δώρο, τον μονόδρομο για την ελευθερία μας. Βλέπω με χαρά ότι κράτησε η ελληνική κοινωνία, να μην είμαστε πολύ απογοητευμένοι, υπήρξαν αλλού περισσότερες αντιδράσεις και άρνηση. Η ελληνική κοινωνία στήριξε εξ αρχής τον εμβολιασμό σε μεγάλο ποσοστό. Δυστυχώς υπάρχει και όλο αυτό το κομμάτι διστακτικών, αρνητών ή όπως αλλιώς αποκαλείται. Μακάρι σιγά-σιγά όλοι να βλέπουν τη δυσκολία και τον λάθος δρόμο που έχει η άρνηση του εμβολιασμού και να πεισθούν να εμβολιαστούν όλοι οι συμπολίτες μας, γιατί πραγματικά μόνο έτσι θα είμαστε καλύτερα για το διάστημα που έρχεται. Και να ευχηθώ και εγώ σε όλους, θα τα ξαναπούμε βέβαια, η επόμενη χρονιά να είναι καλύτερη, τουλάχιστον λιγότερο ταραγμένη από τη φετινή - μακάρι!

Κυρ. Μητσοτάκης: Μου επιτρέπετε μια προθήκη μόνο για το ζήτημα του εμβολιασμού. Ακριβώς πέρυσι τέτοια εποχή είχαμε κάνει πρώτοι την πρώτη δόση του εμβολίου. Από τότε έχουν γίνει παραπάνω από 16 εκατομμύρια εμβόλια στην πατρίδα μας. Η Επιχείρηση «Ελευθερία» παρά τις δυσκολίες ήταν και είναι μια εξαιρετικά επιτυχημένη επιχείρηση. Το γεγονός ότι σήμερα έχουμε φθάσει στο 80% των συμπολιτών μας οι οποίοι είναι εμβολιασμένοι προσωπικά δεν μπορώ να το θεωρήσω ότι είναι ένα κακό αποτέλεσμα. Χρειαζόμαστε όμως ακόμα περισσότερους εμβολιασμούς, διότι δυστυχώς οι αρχικές μας εκτιμήσεις ότι θα μπορούσαμε να χτίσουμε ένα τείχος ανοσίας με έναν εμβολιασμό της τάξης του 70% του ενήλικου πληθυσμού, αυτές ήταν οι αρχικές εκτιμήσεις των ειδικών, έπεσαν έξω για αυτό και το 80% των ενηλίκων δεν είναι αρκετό και για αυτό και πρέπει να επεκτείνουμε τον εμβολιασμό στα παιδιά. Θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς οι οποίοι ήδη έσπευσαν και έκλεισαν ραντεβού και ανταποκρίνονται για την πρώτη δόση στις ευαίσθητες ηλικίες από 5 έως 11. Στις 3 Ιανουαρίου θα αρχίσουν και πάλι οι μαζικές παραλαβές όπως και σε όλη την Ευρώπη εμβολίων για αυτές τις ηλικίες όποτε θα έχουμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε και πάλι την πλατφόρμα και να προσφέρουμε πολλά περισσότερα εμβόλια στα παιδιά. Είναι σημαντικό στις 10 Ιανουαρίου τα σχολεία να ξαναλειτουργήσουν, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ελληνική κοινωνία, θεωρώ πολύ επιτυχημένο το μοντέλο των μαζικών τεστ που πρώτη η Ελλάδα εφάρμοσε. Οι πολίτες παίρνουν την ευθύνη της υγείας τους στα χέρια τους και το self test είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο και θα το χρειαστούμε βέβαια ακόμη περισσότερο όταν τα παιδιά μας επιστέψουν στο σχολείο. Θα ήθελα όταν αυτό γίνει όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά να είναι ήδη εμβολιασμένα.

Ειδήσεις σήμερα

Κορονοϊός – Πλεύρης: Αν χρειαστεί θα ληφθούν νέα μέτρα και πριν την Πρωτοχρονιά

Στάθης Παναγιωτόπουλος – “Το Πρωινό”: Νέα μήνυση για ροζ βίντεο (βίντεο)

Κάρολος Παπούλιας: Την Τετάρτη το ύστατο χαίρε